Sergio Busquets sigue haciendo historia con el Barcelona: llegó a su partido 700

Sergio Busquets alcanzó este jueves los 700 partidos con el primer equipo del Barcelona. Desde el 13 de septiembre de 2008 cuando Pep Guardiola puso de titular contra el Racing de Santander a un chico de 20 años con solo dos partidos en Segunda División B, a este 12 de enero de 2023 en el que salió al terreno de juego en el minuto 63, sorprendiendo Xavi con la suplencia de este.

El mediocentro es el tercer jugador del Barça que consigue alcanzar esta cifra de partidos, y tiene solo por delante a su actual técnico, Xavi Hernández (767 encuentros), y al argentino Leo Messi (778).

Cifras que no podrá alcanzar si no se da su renovación por el conjunto azulgrana, ya que acaba contrato el próximo 30 de junio y, de momento, no hay avances al respecto y un posible adiós a otra competición ha cogido más fuerza que nunca.

Eso sí, Xavi tiene claro que le quiere en su proyecto y no dudó ensalzarle en rueda de prensa al llegar a Riad.

“Es un futbolista transcendental para el equipo. Es un futbolista vital y un ejemplo para el vestuario; siempre está para hacer el bien del equipo. Luego, en el campo, se nota cuando no está. Tácticamente es prácticamente perfecto; hay una historia del pivote defensivo antes y otra después de ‘Busi’; es un molde de nuestro pivote. Para mí, vital”, comentó.

15 temporadas con el primer equipo del Barcelona, que podrían llegar a su fin en esta, en las que reparte los 700 encuentros en 465 partidos en Liga, 129 en Liga de Campeones, 73 en Copa del Rey, 18 en Supercopa de España, 6 en Liga Europa, 5 en Mundial de Clubes y 4 de Supercopa de Europa.

Encuentro de los cuales ha sido titular en 626 y solo se ha perdido 16 por lesión, llegando la primera ya a finales de 2013, tras jugar 54.700 minutos. Sinónimo de fiabilidad, igual que solo las tres cartulinas que ha visto, a las que hay que sumar 177 amarillas, siendo el ancla del Barcelona.

Un Busquets que a sus 34 años fue suplente en el partido en el que el Barcelona alcanzó la final de la Supercopa de España, aunque acabó jugando 60 minutos debido a la prórroga.

Se planta así el conjunto azulgrana en la final del domingo contra un Real Madrid que es el rival al que más veces se ha enfrentado 'Busi' en su carrera, con 44 encuentros.

En caso de ganar, Busquets añadiría a su palmarés su título número 31 con el Barcelona, tras sumar ya ocho ligas, siete Copas del Rey, seis Supercopas de España, tres Ligas de Campeones, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.