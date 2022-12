Sergio Herrera: "Yo me gané el cupo a la Selección preolímpica cuando la ‘B’ no tenía mucha televisión"

El otrora delantero del seleccionado colombiano y actual asistente técnico de Alianza Petrolera habló de la experiencia de haber estado en el Preolímpico de 2004 en Chile. Se refirió al equipo de Arturo Reyes.

En el año 2004, Sergio 'Barranca' Herrera vivió las dos caras de la moneda con la Selección Colombia en el torneo Preolímpico de Chile. Por un lado, quedó la satisfacción de haber salido goleador del certamen con cinco anotaciones y por el otro, el sabor amargo que dejó la no clasificación para los Juegos Olímpicos de Atenas, realizados en ese mismo año.

Ahora, ya retirado y ejerciendo como asistente técnico de Alianza Petrolera, el otrora atacante charló con GolCaracol.com a horas de que el seleccionado nacional haga su debut frente a Argentina, en Pereira y a las 8:30 p.m. (EN VIVO por nuestra señal), en la búsqueda de dos cupos para la olimpiada de Tokio 2020.

¿Qué recuerdos tiene del Preolímpico que jugó, en qué equipo jugaba en ese entonces, en qué nivel andaba?

“Para mí es imborrable, en su momento me gané el cupo cuando la categoría ‘B’ no era promocionada por televisión, no había tanta información como la que encontramos hoy. Llegar a estar preseleccionado fue algo que en su momento sorprendió. Tuve un buen tiempo con Alianza en ese año, fui goleador de la categoría ‘B’, con 25 goles, haciendo récord, en ese momento. Aún mantengo ese récord de goleador con promedio, porque no alcancé a jugar finales, solo estuve en el ‘Todos contra Todos’”.

¿Qué significó para su carrera ser goleador del Preolímpico?

"De las cosas que más me marcaron fue cuando tuve la posibilidad de marcar los goles, se los dedicaba a Barrancabermeja, había una frase que se hizo muy famosa en la ciudad, y era una camiseta que tenía debajo, decía: “Yo amo Barrancabermeja”. Eso fue muy bien tomado al regresar a mi ciudad. Con el tiempo sigue siendo significativo, esas anotaciones me hacen ser parte de un grupo selecto de pocos jugadores que han sido goleadores en torneos con la Selección. Es un orgullo muy grande, me dio la posibilidad de jugar en América y cumplir un sueño de niño que tenía”.

¿Ese tipo de torneos cómo se encaran, ya que en realidad son casi que finales en cada fecha?

“El jugador siempre quiere ganar, pero tiene que tener el camino marcado. El ‘profe’ (Arturo Reyes) lo viene haciendo muy bien, es un hombre muy capacitado. Ya tuvo la posibilidad de estar en mayores. Deben aferrarse al camino y tienen el plus de estar de locales. Hay individualidades muy buenas para juntarse como grupo y hacerse fuertes. Están a un paso de participar en unos Juegos Olímpicos”.

¿Quién era su socio de ataque, de ofensiva?

“Tenía varios, compartí con Martín Arzuaga, Leonardo Enciso, Johnnier Montaño. También estuve con Álvaro Domínguez, con quien tuve la posibilidad de estar en el Cali; un jugador con liderazgo, uno de los que más me ayudó para conseguir anotaciones. Todos, jugadores de gran capacidad que me ayudaron muchísimo, también al ‘profe’ Jaime de La Pava, que se la jugó por mí y yo le respondí en cancha”.

