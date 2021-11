Sergio Ramos compartió su felicidad por regresar a las canchas: "Solo veo el futuro con optimismo"

El español Sergio Ramos , que debutó este domingo con el París Saint Germain en la victoria en el feudo del Saint Etienne (1-3), expresó su felicidad por poder por fin estrenarse con su nuevo equipo y aseguró que ahora tan solo mira "al futuro con ilusión y optimismo".

"Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea", asevera el internacional español en un mensaje publicado en sus redes sociales tras la disputa del encuentro, en el que admite que "han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol".

"Pero eso ya forma parte del pasado, del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo", indica el defensa andaluz que salió del Real Madrid al acabar la pasada campaña y que aún no había podido debutar con el conjunto parisino por sus problemas físicos.

"Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más", concluyó Sergio Ramos.