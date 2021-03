Sergio Ramos, no pues, tan sufrido: las confesiones del capitán del Real Madrid

Para poder competir en el más alto nivel del fútbol mundial, Sergio Ramos, jugador de Real Madrid, ha tenido que cumplir con algunos estrictos temas tanto de su preparación física, como de sus hábitos, especialmente de alimentación. Así lo confesó en una charla, abierta y sincera, con el youtuber español Ibai Llanos.

“Tú vives para y por tu trabajo y sufres como un cabrón, pero hay que saber diferenciar lo que es comer, que es disfrutar, y alimentarse, que es dar a tu cuerpo lo que necesita”, indicó el experimentado zaguero central, que en las últimas semanas viene en franca recuperación de una lesión.

Sin embargo, hay unos momentos en los que se da algunas licencias, especialmente también por compartir junto a sus hijos. "A mis niños les encanta el McDonald’s. Y a mi me gustaría que no les gustase porque a mí también me encanta y lo comemos una vez al mes. Con Coca-Cola light doble, las patatas grandes, parezco Papa Noel con la barba y el bigote manchados".

El español también reveló algunos secretos de su vida diaria, relacionada con el consumo de alimentos. "A la semana, hago tres ayunos. Entreno sin desayunar y después me tomo mi batido de proteínas. Como y alterno la ensalada con un pescado y una carne. Tienes que tener un complemento de equilibrio a nivel de dieta porque el cuerpo necesita esos nutrientes para tener el mejor rendimiento”.

