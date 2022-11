Sergio Ramos: "Veo a Lionel Messi muy centrado de cara al Mundial Qatar 2022"

La gran mejoría en el rendimiento de Lionel Messi en el París Saint-Germain esta temporada se debe, según su compañero Sergio Ramos , el gran reto del argentino en el Mundial de Qatar, su última oportunidad de ganar el título más preciado en la carrera de un futbolista.

"Veo a Leo muy centrado desde principio de temporada de cara al Mundial", afirmó el defensa español en rueda de prensa. "Los que tienen posibilidades de estar y no han tenido la suerte de ganarlo, pueden tener ciertas cosas en la cabeza, pero Leo está focalizado en rendir bien", añadió.

"Si uno se autoprotege para llegar al Mundial y se quita partidos no es positivo. Lo que tiene que pasar, pasará. Soy de los jugadores que dan el máximo en cada partido para llegar bien si te toca jugar el Mundial. Me gusta entrenar como juego, no dosifico para llegar a una competición porque te cuidas y el día antes te puedes lesionar. Nunca sabes lo que puede pasar", destacó, en defensa de la implicación de Messi con el PSG.

Sobre su relación con el astro argentino, dijo: "Es algo que le crea curiosidad a todo el mundo, pero somos jugadores con un mismo objetivo, querer ganar con el PSG y hacer más grande al equipo ayudándolo dentro de nuestras posibilidades, con nuestra experiencia y un buen rendimiento. Mi relación con Leo es magnífica y se ve dentro del campo. Para ganar hace falta un buen grupo, respeto y que haya buen alma".

Ramos recordó los años que sufrió a Messi en su etapa en el Real Madrid cada vez que se medía al Barcelona y elogió el nivel que sigue mostrando el argentino.

"A cualquiera que le des a elegir entre tener a Messi en contra o contigo, la respuesta es muy rápida. Leo sigue rindiendo al máximo nivel, los jugadores que más edad tenemos hacemos hincapié en que no se debe juzgar por la edad, sino por el rendimiento. Lo sigue dando siendo de los jugadores más determinantes del mundo. Es un privilegio tenerlo en el equipo. Ya lo sufrí durante muchos años", sentenció.

¿Cuándo será el próximo partido del PSG?

El conjunto parisino se medirá contra la Juventus, en condición de visitante, el próximo miércoles 2 de noviembre a partir de las 3:00 P.M., (hora colombiana), en un juego válido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

Cabe recordar que el equipo de la capital francesa es líder del grupo H con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates.