Sergio Rico, optimista: "Mi objetivo es volver este año al equipo antes de que acabe la temporada"

Sergio Rico, guardameta español del París Saint-Germain, que sufrió un grave accidente el pasado 28 de mayo, habló sobre su estado en una entrevista concedida al medio oficial del conjunto francés y afirmó que su objetivo es "volver a estar con el equipo antes de que acabe la temporada".

"El día 22 tengo un nuevo test a ver cómo sigue el aneurisma y a ver si el médico me da más libertad para hacer algo de deporte, para poder poner a tono mi cuerpo y para poder volver cuanto antes a con el equipo, a París. Mi objetivo es volver este año a estar con el equipo antes de que acabe la temporada", señaló Rico.

"Me encuentro realmente bien. El proceso de recuperación está siendo bastante bueno. Aunque aún no tengo el alta médica, decidieron mandarnos a casa y hacer la primera parte de la recuperación ahí. Estoy feliz de poder esta aquí con mi familia, con Alba y con mis amigos. Cada día voy mejorando más, me encuentro mejor y un poquito más fuerte", indicó el guardameta español.

Sobre la caída que sufrió y los momentos posteriores, apuntó: "No recuerdo el momento ni la primera parte que estuve en el hospital con coma inducido, estaba dormido y no soy consciente de ello. Desde que desperté y he ido mejorando ya lo recuerdo todo perfectamente".

"El primer pensamiento que tuve fue el fútbol. No tenía problemas de memoria, me acordaba de todos los familiares, de Alba, de mis amigos... así que el primer pensamiento fue si podría volver jugar al fútbol. Estando en una habitación de hospital, monitorizado, con todas las pantallas y la vía en el brazo... es lo primero que le pregunté al doctor. Toda mi vida ha girado alrededor del fútbol y es inviable que pensara otra cosa que no fuera fútbol puesto que no he hecho otra cosa", dijo Sergio Rico.

Asimismo agradeció el apoyo recibido: "Me han llegado mensajes de gente del club, jugadores, el presidente, Luis Campos, etc. Todos se han volcado y han estado mandándome su apoyo. Aprecio mucho todos los mensajes, los gestos de mis compañeros sacando una camiseta mía con los goles, ver la camiseta mía en el vestuario... Me siento afortunado de formar parte de esta familia. Les doy gracias a todos y cada uno de ellos que han perdido algo de su tiempo para apoyarme en esta situación tan dura", concluyó el golero de 30 años.