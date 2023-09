Serhou Guirassy, el guineano que arrasa en la Bundesliga con el Stuttgart

Anotar diez goles en las cinco primeras jornadas de una gran liga es algo que sólo habían hecho en los últimos treinta años el portugués Cristiano Ronaldo en la 2014-2015 y el alemán Robert Lewandowski en la 2020-2021. A ellos se ha unido esta temporada un invitado inesperado, el jugador del Stuttgart alemán e internacional guineano Serhou Guirassy (Arles, 1996).

Su inicio de temporada es la gran sorpresa del fútbol europeo en general y de la Bundesliga alemana en particular, pese a ser éste un territorio difícilmente impresionable después de que desde hace tiempo afloren en él delanteros que acaban costando fortunas como Erling Haaland, Christopher Nkunku o Pierre-Emerick Aubameyang.

Los datos de Guirassy, un ariete de explosión tardía que ha comenzado a protagonizar portadas a los 27 años, parecen fuera de toda lógica. Su promedio goleador por 90 minutos de juego con un mínimo de 270 es de 1,92 según BeSoccer; muy superior al de Kylian Mbappé (1,69), Harry Kane (1,35), Álvaro Morata (1,29) o Erling Haaland (1,22).

Mucho tiene que ver en ello su efectividad de cara a puerta. De sus 20 tiros en lo que va del curso en la competición germana, 12 han ido a meta. Y de estos, diez han sido gol repartidos en un hat trick contra el Mainz 05; tres dobletes frente al Bochum, el Friburgo y el Darmstadt 98; y uno más que recibió el RB Leipzig.

Descendiente de guineanos nacido en la ciudad de Arles, al sur de Francia, pasó por el USM Montargis y el J3 Amilly antes de ingresar en la cantera del Laval. Convertido en uno de los debutantes más jóvenes en la historia con el primer equipo sus siguientes pasos los dio en el Lille antes de ser cedido al Auxerre, que tiempo atrás le había rechazado tras someterse a unas pruebas.

Llegó entonces su primera experiencia en el extranjero, que a su vez fue la primera en el balompié alemán. La vivió en el Colonia, donde tampoco lograría asentarse. Después de un nuevo préstamo al Amiens, el conjunto francés acabaría pagando por él 6 millones de euros para convertirle en su fichaje más caro de siempre y quedárselo en propiedad.

Esa cifra se multiplicó un verano más tarde, cuando el Rennes desembolsó 15 millones de euros para hacerse con sus servicios. Finalmente, y tras haber jugado primero allí a modo de cesión, el Stuttgart invirtió 9 millones en él. Esa cifra le permitió colarse en el top-3 de incorporaciones más caras de la entidad por detrás del argentino Nicolás González y del turco Ozan Kabak.

Por entonces, ya había debutado con la selección absoluta de Guinea, e comparte vestuario con Sedouba Cissé, jugador del Leganés: "No me sorprende lo que está haciendo. Es un chico trabajador que tiene calidad. Le conozco de cuando él estaba jugando en el campeonato francés. Me alegro mucho por él, las cosas que está haciendo en este inicio de temporada son maravillosas".

"En Guinea desde hace tiempo nos ha faltado un goleador, un delantero con calidad como él. La selección de Guinea es un equipo al que le gusta tener la posesión y él es un delantero que se adapta a eso. Su calidad técnica y la fuerza que tiene arriba nos va a ayudar mucho en los partidos con la selección", explica a EFE el centrocampista del Leganés.

Cissé detalla cómo es Guirassy fuera del campo: "Es una persona muy tranquila, que trabaja mucho y que da muchos consejos. A veces he hablado con él y me ha dado alguno, me ha preguntado qué tal estoy en mi club. Le gusta escuchar a la gente, y eso es buena señal para él. Tiene una familia grande y pasa mucho tiempo con ella. Es muy buena persona fuera del campo, tiene humildad".

"Como jugador es un ejemplo. Ahora en Guinea hay muchos jugadores que le siguen por la televisión o por las redes sociales. Le deseo mucha suerte y ojalá que todo le vaya bien esta temporada, que pueda meter un montón de goles para él y para su equipo", manifestó a Efe Cisse, que considera que Guirassy está llamado a dar un paso adelante.

"Sin desmerecer al Stuttgart, por supuesto, puede estar preparado para un equipo más grande o ayudarle a subir de nivel. Pero eso no depende del club ni del jugador, depende del trabajo que hace colectivamente", afirmó.

"El trabajo que está haciendo hasta ahora creo que le va a ayudar mucho con miras al mercado de invierno o al del próximo verano, es fútbol y en cualquier momento pueden pasar cosas. Ojalá que eso pase, me daría mucha alegría poder decirle a mis conocidos que es de Guinea y juego con él en la selección. Sería un placer para mi personalmente", completa.