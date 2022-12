“Sería genial si se pudiera superar lo hecho por Riquelme y Maradona”: Edwin Cardona

El volante colombiano habló para el programa ’90 minutos’ de ‘Fox Sports’ sobre su adaptación al fútbol argentino y sus expectativas tanto con Boca Juniors, como con la Selección Colombia.

Edwin Cardona fue abierto y sincero este viernes cuando concedió una amplia entrevista para la televisión argentina.

Así habló sobre su experiencia en Boca Juniors y en el fútbol argentino. “Se siente diferente estar acá, lo que he vivido en tan poco tiempo no lo he vivido en ninguno otro club”, sentenció el centrocampista.

Cardona dijo estar consciente de lo que significa jugar con la 10 en el cuadro ‘xeneize’. “Se lo que significa la 10 en todos los equipos, pero acá fue algo diferente porque lo usaron Riquelme y Maradona. Para ponerse este número, uno tiene que tener personalidad, y si algún día puedo superarlos a ellos creo que sería genial, pero yo vine aquí para hacer mi propia historia en el club”.

El colombiano también se mostró ilusionado con la participación con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

“Desde la Sub 15 he querido estar en un mundial, pero ahora que llevo tres años y medio de estar en la de mayores con José Pékerman, estoy ilusionado con ir al próximo Mundial.”, finalizó.

Para finalizar el exjugador de Santa fe y de Atlético Nacional manifestó que. “No veo la hora de que Boca le ejerza la opción de compra a Monterrey porque quiero quedarme por mucho tiempo acá”.

