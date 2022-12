Serna, crítico con Boca por la eliminación en Copa Argentina: “No lo jugó como una final”

El exjugador colombiano e ídolo del club opinó sobre la derrota del equipo 1-0 frente a Rosario Central.

Boca Juniors cayó 1-0 con Rosario Central y quedó eliminado de la Copa Argentina. Un resultado que no se esperaban ni los hinchas ni la prensa, que jornada a jornada destaca el funcionamiento de un equipo que lidera la liga local.

Uno de los referentes de los últimos tiempos en el club es el colombiano Mauricio Serna, quien se mostró crítico tras la caída. "Puede decirse que hubo una gran diferencia en Mendoza: Central lo jugó como una final y Boca no. A Central se le fue la vida en cada jugada, en cada cruce, en cada pelota dividida: venía en un mal momento y se jugó todo a un partido”, comenzó el ‘Chicho’ en una nota publicada por el diario argentino ‘Olé’.

Y siguió: “Boca tal vez pensó que el partido se le iba a hacer más fácil de lo que fue. Se confundió, porque claramente, no pasó eso. Ya no se gana con los antecedentes ni con la camiseta, sino jugando bien. Y Boca no jugó bien”.

Serna tuvo palabras también para Cardona, de quien dijo que “no estuvo fino”. “Por primera vez en mucho tiempo, el equipo no encontró su fútbol. No lo encontró a nivel individual ni colectivo. Puede pasar. No estuvieron finos los generadores de fútbol (Gago, Pérez, Cardona) y en eso tuvo una gran influencia el partido que planteó el rival”.

