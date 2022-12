"Si Argentina no llega al Mundial no será culpa de Ecuador": DT de los ecuatorianos

El argentino Jorge Célico, rechazó este lunes que su equipo pueda ser 'verdugo' de la 'albiceleste', que jugará el martes en Quito bajo la amenaza de quedar afuera del Mundial Rusia-2018.

"Si Argentina no llega al Mundial no será pura y exclusivamente por el partido de mañana sino por un cúmulo de errores que no le permitieron clasificar", dijo el DT al canal TN de Buenos Aires.

La Argentina de Lionel Messi arribó a Guayaquil donde este lunes por la tarde realizará su primera práctica en suelo ecuatoriano. El martes viajará a los 2.850 metros de altura de Quito donde jugará su último partido en la clasificatoria sudamericana.

El equipo que conduce Jorge Sampaoli busca un triunfo luego del pobre empate sin goles ante Perú en la Bombonera de Buenos Aires.

Argentina está sexta en la tabla y Ecuador eliminado. Si pierde o empata aún puede lograr la clasificación en un repechaje, aunque depende de otros resultados.

En este contexto, el azar quiso que el DT del equipo contrario sea un argentino. Célico asumió al frente d eEcuador

"La vida te pone en situaciones que uno nunca se imaginó. Tomo esto con mucho profesionalismo, hoy me toca defender como entrenador la camiseta de Ecuador", dijo Célico.

El seleccionador explicó que convocó a "un plantel con mucha juventud, gente con gran futuro".

"La idea es tener la posibilidad de que ésta sea una base que pueda seguir un proceso para aspirar al Mundial de Qatar 2022", dijo.

Sobre la estrategia que imagina para enfrentar a la selección argentina, Célico aseguró que Ecuador "no la va a cambiar" por este rival.

"Tenemos una forma, una idea de juego que no va a cambiar. Tenemos sumo respeto por la calidad de sus jugadores, no obstante intentamos mantener una filosofía, una forma de jugar que nos permita conseguir cosas a nivel internacional", destacó.

Sobre el futuro de la selección ecuatoriana, Célico explicó que pretende renovarla con mayor presencia de jugadores del ámbito local.

"La idea es fortalecerla, tener a más jugadores habituados a competir en la altitud con el objetivo de que en un futuro la altura juegue a favor tuyo", dijo.