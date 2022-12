"Si el partido fuese hoy, jugaría”: Jardim dejó abierta la puerta de salida de Mbappé

El DT del Mónaco, Leonardo Jardim, declaró este viernes sobre la posibilidad de que el atacante francés salga del equipo, esto debido a que es pretendido por el PSG.

"Es futbolista del Mónaco y necesitamos a todo el equipo. Si el partido fuese hoy, jugaría. Pero es el domingo...", apuntó sobre el internacional de 18 años, que podría perderse la cuarta fecha de la Ligue 1.

Publicidad

La situación alrededor del joven delantero, cuyo traspaso por el PSG se daba por hecho el jueves, sigue siendo compleja. Tanto, que la pasada jornada, ante el Metz, Mbappé ni siquiera fue convocado.

Lea también: Ousmane Dembelé es nuevo jugador del Barcelona

Preguntado por la ausencia de la pasada fecha, Jardim se mostró tajante. "El entrenador es el que decide los que están bien para jugar y los que no. No estoy tan loco como para dejar fuera a los que están mejor".

En cuanto a la posibilidad de que sea la dirección del club la que le impida alinear al atacante, el técnico dijo que los dirigentes "son los que mandan. En todos los equipos en los que he trabajado, la dirección siempre es lo primero. Aquí igual".

Publicidad

"Si la dirección viene mañana y me dice 'Falcao no puede jugar', Falcao no juega. Es la dirección la que paga y la que contrata", abundó.

Tras el duelo del domingo, Mbappé se concentrará con la selección de Francia, donde su entrenador, Didier Deschamps, no dejará salir a ningún jugador para firmar eventuales contratos.

Publicidad

El jueves, periódicos como L'Equipe y Le Parisien publicaron que había acuerdo entre el PSG y el Mónaco por el traspaso del joven atacante y que sólo estaba por decidirse de qué futbolista se debía de desprender primero el club parisino.

El fichaje de Mbappé -cuatro veces internacional y autor de 26 goles en 44 partidos la pasada campaña- está valorado en 180 millones de euros.