“Si lo deciden, me levanto y me voy a mi casa": Bauza, DT de Argentina

El entrenador llegará este lunes a trabajar como lo hace normalmente, al predio de Ezeiza. Espera encontrarse con los dirigentes de la selección.

Este domingo, Edgardo Bauza concedió una entrevista al ‘Canal 13’, en la que trató de enviar una mensaje de tranquilidad y esperanza a los hinchas argentinos. Dijo que arrancará la semana como siempre: trabajando. “Con todo el cuerpo técnico empezamos a trabajar en Ezeiza como siempre, con el análisis de los partidos. Hay que revisar rendimientos de todos los jugadores que estamos siguiendo. Es un día normal, se han dicho tantas cosas".

Sin embargo, Bauza es sabe que su continuidad es tema de conversación, no solo en los medios, sino entre los que deciden al interior de la selección. "Habrá reunión con el presidente y alguien más y después de esa reunión veremos qué pasa. Si los dirigentes deciden eso (que me vaya), podemos hablar, decir cuál es la razón, les doy la mano y me voy a mi casa. Le deseo suerte a la Argentina, quiero que le vaya bien. Me darán explicaciones, les diré lo mío, me levanto y me voy a mi casa".

Por último, el DT se mostró optimista con la presencia de su país en el Mundial de Rusia 2018. "Vamos a clasificar, Argentina va a clasificar, claro. Mi sueño y la idea es estar contra Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias. Ojalá que Quinteros pueda seguir ahí".