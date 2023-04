"Si por Kylian Mbappé fuera, se iría hoy mismo del PSG", afirman los medios españoles

Bien se sabe de las intenciones que tuvo el Real Madrid el pasado mercado de fichajes en donde Kylian Mbappé, durante un largo periodo de tiempo, coqueteó con el equipo español. Los rumores fueron de tal magnitud que muchos de los periodistas más reconocidos del mundo del fútbol daban esto como un hecho. Sin embargo, para sorpresa de todos, el francés terminó por renovar su contrato con el París Saint-Germain hasta mediados de 2024 dejando 'vestidos y alborotados' a los hinchas del equipo 'merengue' por su llegada.

Sin embargo, a lo largo de su 'segundo periodo' en el conjunto parisino, se ha hablado en varias ocasiones del presunto inconformismo de Kylian Mbappé con la institución y su manera de hacer las cosas.

Ahora, fue el panelista de 'El Chiringuito', Edu Aguirre, quien informó que el propio delantero está "arrepentido" de la decisión que tomó el pasado mayo cuando decidió extender su permanencia en el PSG: "Si por el fuera, a él le gustaría salir del PSG hoy mismo. Hace tiempo que se arrepiente de lo que ocurrió en mayo y se lo ha dicho a su gente más cercana".

No obstante, el español cree que es difícil que el campeón del mundo en 2018 salga o lo deje salir el PSG en este verano en el próximo mercado de fichajes. "Lo que pasa es que Kylian Mbappé tiene contrato mínimo hasta 2024. Pero, yo no creo que que el PSG lo deje salir este verano", afirmó en 'El Chiringuito'.

Igualmente, afirma que la relación del francés con su actual equipo está terminada: "Me dicen que la historia del PSG y Mbappé ha llegado a su fin, La decesión de Mbappé está tomada. La relación de Mbappé y el PSG tiene fecha de caducidad y es en verano de 2024."

De hecho, una de los factores que ha molestado a Mbappé últimamente fue la reciente promoción que se hizo para los socios en donde el francés era el principal protagonista. Esto no le gustó mucho al delantero que salió a expresar de manera publica su disgusto. "En ningún momento mi interlocutor me informó sobre el destino que daría a la entrevista. Me pareció que era una entrevista típica de marketing del club. Me opongo a este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos individuales de imagen", afirmó el '7' en un mensaje en su perfil del Instagram.

Por ahora todo es un supuesto y se habla de que también Lionel Messi se iría del conjunto de la capital francesa rumbo al Barcelona, lo cual, dejaría al París Saint-Germain sin dos de sus máximas estrellas de cara a la próxima temporada.