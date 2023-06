“Si tienes a Lionel Messi, todos los demás están un pasito por detrás, hasta Mbappé."

Ander Herrera se encuentra actualmente de visita en Argentina, donde ha participado en entrevistas con varios medios de comunicación y también ha asistido a un partido de Boca Juniors en La Bombonera. Durante una entrevista con "TyC Sports", al jugador del Athletic Club de Bilbao se le preguntó sobre su relación con Lionel Messi durante el tiempo que coincidieron en el Paris Saint-Germain, y el centrocampista no escatimó elogios al hablar del astro argentino.

“Como compañero, Messi superó mis expectativas. Yo lo admiraba mucho como futbolista, y luego como compañero y como persona todavía lo admiro más. No tuvo nunca un mal gesto con nadie. Tuve la oportunidad de tener relación con él y de ir a cenar. Sus hijos y su familia son todos respetuosos. Te da la sensación de que son gente llana, normal, y es el mejor de toda la historia con siete Balones de Oro”, comentó.

Igualmente, fue preguntado por la relación que mantenía el argentino con Kylian Mbappé. “Si tienes a Leo, todos los demás están un pasito por detrás, hasta Mbappé. A Leo no le hace falta hablar para ser respetado. ¿Cómo voy a levantar la voz si Leo no lo hace? Es mentira que había una división con Mbappé. No entiendo por qué el periodismo para ensalzar a uno, hay que matar al otro”, afirmó.

Finalmente, terminó hablando del nuevo destino de Lionel Messi en el fútbol, el Inter de Miami, luego de ser confirmado el fichaje del argentino por el club de la MLS. “Me alegro mucho por él. Miami es un destino muy apetecible para él y para su familia. En una liga emergente, que está creciendo mucho y en un país que es una potencia mundial. Para él me gusta más Miami que Arabia Saudí. Creo que va a marcar historia para el Inter Miami y le deseo lo mejor. No creo nadie en Barcelona pensara que es prescindible. Es imposible pensarlo. Allí donde está es imprescindible”, culminó el español.

Ander Herrera compartió, en gran medida, vestuario con Messi, Neymar, Mbappé, Hakimi y varias de las estrellas que conforman el París Saint-Germain. El mediocampista llegó al club parisino tras una aventura en el Manchester United en donde supo destacar, razón más que válida para que el conjunto francés quisiera hacerse con sus servicios. Ander Herrera permaneció varios años jugando para el PSG. Sin embargo, ahora su presente se sitúa en el Athletic Club de Bilbao, equipo en donde se formó.