Sigue la novela entre España y Marruecos para ver quién se queda con Lamine Yamal

La gran sensación de la temporada es un fijo en las categorías inferiores de la selección española. Ahora su debut con la absoluta está encima de la mesa con vistas a la próxima convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para los dos partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 que España disputará frente a Georgia y Chipre.

La Real Federación Española de Fútbol no quiere que se le escape la joya del Barça, que también puede ser convocado con la selección de Marruecos, ya que su padre nació en el país africano. Recientemente, Vicente Blanco, coordinador del fútbol base de la RFEF, y Francis Hernández, director técnico y coordinador de selecciones nacionales, se reunieron con Lamine Yamal para conocer sus planes.

"Es una decisión que debe tomar él", respondió Vicente Blanco a preguntas de los medios de comunicación después de la comida que mantuvo con Lamine en un restaurante de Barcelona. Esta semana será decisiva para conocer su futuro como jugador internacional absoluto.

El entrenador de la selección marroquí de fútbol, Walid Regragui, aseguró este jueves que el jugador hispano marroquí del Barça Lamine Yamal, al que calificó de "futuro crack mundial", todavía no ha decidido si jugará con España o Marruecos.

"Es un joven que acaba de cumplir 16 años hace un mes. Tiene que tomar una decisión que no es fácil. En la federación marroquí hemos trabajado para que Lamine venga con nosotros, y él tiene que decidir", dijo Regragui en una rueda de prensa.

El seleccionador marroquí agregó que el interés de la Real Federación Marroquí de Fútbol (RFMF) por este jugador se remonta a cuando solo tenía diez años de edad y ya demostraba su talento. "Es un futuro crack mundial", afirmó.

"Esperamos que juegue con nosotros, pero hasta el día de hoy no podemos decir que Lamine Yamal pueda venir. He viajado y me he sentado con el joven para tener una buena conversación y explicarle nuestro proyecto", explicó.

Añadió que Yamal seguirá siendo marroquí aunque decida jugar con la selección española, pero si opta por jugar con Marruecos, dijo, "vamos a estar contentos porque sabemos la calidad del jugador y la fuerza que puede aportar en el futuro".

Regragui compareció para comunicar la lista de los jugadores convocados para participar en el próximo partido de la selección marroquí del 9 de septiembre contra Liberia en el marco de las clasificaciones para la Copa de África CAN 2024.

Los mismos seleccionados, entre ellos cuatro futbolistas que juegan en la Liga española -Abdelkabir Abqar (Alavés), Salim Amallah (Valencia), Abdessamad Ezzalzouli (Barça) y Youssef En-Nasyri (Sevilla)- jugarán el 12 de septiembre un partido amistoso contra Burkina Faso en la ciudad francesa de Lens.