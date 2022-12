Sin James Rodríguez por lesión, Bayern Múnich clasificó a los octavos de Copa Alemania

El equipo en el que milita el colombiano empató 1-1, con goles de Forsberg y Thiago en los 90 reglamentarios. El conjunto ‘bávaro’ se impuso en la tanda de penales y logró pasar a la siguiente ronda del torneo.

El Bayern Múnich sufrió para validar este miércoles su billete a los octavos de final de la Copa de Alemania, ya que tuvo que ganarlo en la tanda de penales (4-5 tras empate 1-1) en su desplazamiento al campo del RB Leipzig, en un duelo entre el campeón y el subcampeón de la pasada Bundesliga.

Los muniqueses no pudieron aprovechar una superioridad numérica de más de una hora, desde la segunda amarilla a Naby Keita en el 54’.

De los diez tiradores de la tanda decisiva, únicamente el último, Timo Werner, falló en la ejecución, lo que dio la clasificación a los visitantes.

En el tiempo reglamentario, Emil Forsberg había adelantado al RB Leipzig en el 68’ de penal y en el 73’ había empatado el hispano-brasileño Thiago Alcántara, de cabeza, para poner el 1-1 en el marcador.

Es la cuarta victoria consecutiva para el Bayern de Jupp Heynckes, el hombre que llegó como solución de emergencia tras el despido a finales de septiembre del italiano Carlo Ancelotti.

Heynckes refuerza su aura de 'hombre milagro' para el Bayern, con el recuerdo de lo logrado en 2013, cuando ganó con el equipo la Liga de Campeones, la Bundesliga y la Copa de Alemania, un triplete histórico.

- Revancha servida –

Esta victoria confirma la recuperación del gigante del fútbol alemán, antes de los partidos decisivos que le vienen en los próximos diez días: un nuevo duelo frente el RB Leipzig esta vez en la liga alemana, un desplazamiento a Glasgow en la Liga de Campeones y luego un viaje peligroso, el sábado 4 de noviembre, al campo del Borussia Dortmund, el equipo con el que comparte la cabeza de la clasificación.

En el partido de este miércoles, el Bayern hizo valer una mayor experiencia para hacer frente a la presión del Leipzig, que no se vino abajo tras la expulsión de Naby Keita, su mejor hombre, y supo plantar batalla hasta el final.

"Ha sido un gran partido entre dos equipos que pueden estar orgullosos de su actuación. Nosotros, el Bayern, estamos predestinados a partidos así", señaló el presidente del directorio del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

El entrenador del RB Leipzig, Ralph Hassenhüttl lamentó que la expulsión de Naby Keita "estropeó un muy bonito partido".

"Estuvimos bien en ataque y les dejamos hacer muy pocas ocasiones. Los chicos pueden estar orgullosos, aunque eso no resta nada a su frustración, que he visto en el vestuario. Lo han dado todo y no han tenido recompensa. Eso es frustrante", declaró.

En el resto de partidos del miércoles destacó la victoria del Colonia, colista de la liga alemana, contra el Hertha de Berlín (3-1). En ese partido, el Colonia marcó tantos goles como en las nueve primeras jornadas del campeonato nacional.

Por su parte, el Hoffenheim, quinto de la Bundesliga, fue eliminado por el Werder Bremen (1-0).

Ningún club de primera división fue eliminado por una formación de categoría inferior en esta ronda.

Los únicos equipos de primera eliminados (el Hannover -derrotado 1-0 en Wolfsburgo-, además de Hertha y Hoffenheim), cayeron frente otros clubes de la élite.