“Somos dos grandes equipos en busca de la victoria”: Fernando Santos, DT de Portugal

El seleccionador ‘luso’ elogió las cualidades de juego de los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio, sin embargo, afirmó que “su equipo es candidato al título, más no favorito”.

A Santos le preguntaron si le preocupaba la capacidad del equipo de Juan Carlos Osorio para ofrecer diferentes caras.

"Hacer cambios es normal, pero hemos estudiado al equipo de México y prácticamente es siempre el mismo, tiene un estilo de juego y una calidad técnica independiente de quién juegue", dijo Santos.

"Lo segundo que observamos en la pasión por los partidos. Se entregan mucho y hacen partidos muy dinámicos. Hemos analizado todo esto", añadió.

"A veces juegan con tres centrales, a veces no, en los diez últimos partidos lo hicieron con cuatro defensas. Vamos a adaptarnos a nuestro adversario, puede que ellos intenten adaptarse a nosotros también", continuó.

Al lado del seleccionador se sentó en la sala de prensa del Arena de Kazán el arquero titular Rui Patricio.

"Creo que será un gran partido entre dos naciones muy importantes. Será difícil, pero lo daremos todo para ganar. Es nuestro debut en esta competición, por lo que también queremos disfrutar", dijo el arquero.

Entrar con buen pie

Santos insistió en la importancia de entrar con buen pie en los torneos cortos.

"El primer partido es muy importante porque hay poco tiempo para recuperarse. Somos dos grandes equipos en busca de la victoria", señaló el preparador.

Como en los días previos, Santos insistió en una idea. Su equipo es "candidato al título, pero no favorito".

"Ganamos la Eurocopa y ahora vamos a buscar la victoria aquí en Rusia. Es nuestra primera Confederaciones, pero hay algo más importante, es el fruto de lo que conseguimos", añadió.

Santos no cree que su equipo haya cambiado en exceso desde que ganara la Eurocopa hace un año en Francia.

"La gran diferencia es que fuimos campeones. No somos el mismo equipo exactamente, pero no veo muchas diferencias. No hay cambios sustanciales", concluyó.

Y tampoco cree que a sus hombres les afecte la presión: "Siempre tienes la obligación de ganar cuando representas a tu país, aunque sea en un amistoso, pero tenemos la misma presión de siempre, como México, nuestros jugadores están acostumbrados a jugar con mucha presión, así que no será algo especial".

Tras la rueda de prensa los jugadores portugueses saltaron por primera vez al estadio de Kazán, cuyo césped tenía un aspecto espectacular e iniciaron el último entrenamiento antes del debut.