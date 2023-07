Sonia O'Neill, la bella jugadora de Venezuela que hizo denuncias y se aparta del fútbol

Sonia O'Neill Caroli, nacida en Toronto el 19 de agosto de 1994, es una talentosa futbolista venezolana de origen canadiense. Destaca en el campo de juego como mediocampista o defensa central. Actualmente, forma parte del Turbine Potsdam, un destacado club de la Bundesliga Femenina en Alemania. Además de su éxito a nivel de clubes, también ha representado a la selección femenina de Venezuela, siendo una pieza importante en el equipo nacional.

Sin embargo, la defensa ha decidido dar un paso al costado en su carrera deportiva, por lo menos, por un rato, luego de denunciar a través de sus redes sociales ciertos maltratos por parte de entrenadores y clubes.

Esto lo hizo a través de un comunicado oficial en donde, en primera instancia, resaltó que hay ciertas situaciones que le han hecho tomar esta situación: "Muchas cosas pasan en el mundo del fútbol femenino que la gente no ve o no conoce. Ni mis amigos o familia saben todo lo que he hecho el pasado este año y también durante mi temporada en Rangers. Me siento bien físicamente pero mentalmente no y está claro que necesito descansar y apartarme del fútbol por un rato".

"Fútbol, el juego que una vez me encantó fue la razón por la que dejé que la gente me tratara como un número sin valor, no como un ser humano. Dejé que la gente me faltara el respeto hasta el punto en que dejé de respetarme a mí misma como persona y jugadora y no estoy hablando de las redes, fanáticos, o si juego no juego, estoy hablando de clubes y entrenadores que no nos tratan como seres humanos", aseguró O'Neill.

Igualmente, habló de aquellos entrenadores y personas que, al parecer, difamaron a Sonia con respecto a temas personales. "Entrenadores y personas pueden hablar sobre cómo alguien juega, pero lo que no es justo es de decir mentiras acerca de mi carácter, mi personalidad, quien soy, como tuve mis lesiones o que digan que necesito subir solo fotos de fútbol en las redes, si no, no voy a jugar y mucho más", aseguró la venezolana.

Tras ello, examinó lo que fue su último año con respecto a las lesiones sufridas y como las personas que se supone que tenían que estar ahí para apoyarla, no terminaron brindándole nada. Además, aprovechó para ratificar su decisión de dejar el fútbol. "De regresar de 3 lesiones graves en un año y medio fue difícil pero lo más difícil fue como la gente que se supone que te apoyan no te tratan como ser humano. Voy a descansar por un rato y espero que pueda volver como la jugadora y la persona que era, con las mismas ganas de seguir luchando por un mejor ambiente para el fútbol femenino en el futuro".

Finalmente, concluyó con una frase la cual dedica a los entrenadores y clubes que hacen parte del mundo del fútbol femenino, además de un pequeño párrafo entre paréntesis solicitando que no se entre en chismes tras lo publicado. "El fútbol femenino tiene mucho que mejorar especialmente los entrenadores y los clubes. (Por favor no empiecen a distribuir chismes. Jugué afuera de mi hogar y familia por 12 años y estoy cansada de la toxicidad en el fútbol femenino, no estoy hablando de solo una persona o una situación, pero en general)", culminó Sonia O'Neill.

