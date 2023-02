Alexis Castillo Manyoma: "Me dio mucha felicidad al ver que la gente se puso de pie y me aplaudió"

"Gracias a Dios se me dio, gracias a Dios fue en este partido, pude cerrar el torneo de una buena forma", así comenzó Alexis Castillo Manyoma su intervención con los medios de comunicación luego del compromiso contra Venezuela en el estadio El Campín, que tuvo como resultado un 2-1 a favor de la 'tricolor' juvenil y en el que el número '10' de reportó con un verdadero golazo, que puso de pie a los hinchas presentes en el escenario capitalino.

El talentoso deportista de la Selección de nuestro país había tenido buenas presentaciones, pero la de este domingo en el máximo escenario deportivo de la capital de la República, se llevó todos los aplausos, elogios y más de sus compañeros, público y cuerpo técnico. Dio su balance general en el Sudamericano.

"La verdad no tranquilo porque en los partidos anteriores quedé en deuda, pero en este partido puede hacer las cosas bien y gracias a Dios se me dio el gol y pude cerrar el torneo de una muy buena forma", agregó el futbolista que hace poco militaba en las filas de Independiente Santa Fe.

Pese a realizar un buen Sudamericano, que les permitió a los dirigidos por Héctor Cárdenas conseguir el cupo al Mundial de Indonesia, el centrocampista de 20 años, dice que a partir de ahora hay que enfocarse en la cita orbital que comenzará el próximo mes de mayo.

"A celebrar que estamos en el Mundial, pero a partir de mañana a prepararnos para este torneo que es muchísimo más importante", dijo Castillo Manyoma.

En medio de la charla con los medios de comunicación, Alexis aseguró que lo sigue ahora es mantener el nivel para seguir vigente en la 'tricolor' juvenil, de cara a lo que será el Mundial.

"El profesor siempre nos ha respaldado, tenemos la confianza de él y lo que nos dice es que sigamos preparándonos de la mejor manera porque para este torneo nadie es seguro, cada uno volverá a sus clubes para hacer las cosas de la mejor manera", complementó.

Más declaraciones de Castillo Manyoma

*Lo que va primar, su futuro

"Hasta ahora no sé dónde vaya a estar, pero con la ayuda de Dios, donde esté, tratar de esforzarme al máximo, prepararme de la mejor manera para que en cada convocatoria el 'profe' me pueda tener en cuenta".

*Salió ovacionado por el público de El Campín

"Sí, gracias a Dios, la gente hasta el final nos apoyó, gracias a Dios pude hacer las cosas bien hoy (domingo) y me dio mucha felicidad cuando salí (del campo) al ver que la gente se puso de pie y me aplaudió, es algo que me llena de confianza y de felicidad".

*Sobre su gol a Venezuela

"Gracias a Dios, en el momento no pensé, fue una reacción rápida, gracias a Dios pudo entrar y darle una alegría a toda esa gente que siempre nos ha apoyado".