Alexis Manyoma: "Nos hemos ido llenando de confianza en cada partido para este hexagonal final"

Este martes, la Selección Colombia juvenil tendrá su primer partido en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20, donde tendrá que medir fuerzas contra su similar de Uruguay, que se mostró como uno de los mejores equipos del certamen, con tres victorias y un empate. Así las cosas, en la previa del compromiso, Alexis Manyoma atendió a los medios de comunicación para hablar de lo que será este importante duelo frente a los 'charrúas'.

"Hemos sido un grupo muy fuerte y compacto, en cada partido nos hemos ido llenando de confianza y para este hexagonal final estamos convencidos de lo que queremos y con la confianza muy alta. Saldremos en cada partido para demostrarlo", expresó de entrada el futbolista.

Publicidad

Y agregó con respecto al partido que se disputará este martes en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, "creo que lo primordial ahora va a ser la unión del grupo que siempre hemos mantenido, también pensar en el día a día y el paso a paso. Ahora estamos pensando en Uruguay, un gran rival que nos toca este martes. Pensando en el paso a paso nos permitirá ir avanzando de la mejor manera".

Curiosamente, el jugador de Puerto Tejada está de cumpleaños este 30 de enero, en una de sus intervenciones habló al respecto de la celebración que tendrá junto a sus compañeros, "Aún no lo hemos celebrado, creo que ahora en la noche vamos a pensar cómo lo celebraremos. Estoy muy feliz de cumplir un año más de vida, llegar a los 20 años y poderlo celebrar acá con esta gran familia".

Por otro lado, habló de lo que significa para el jugar en El Campín, el estadio en el que juega como local su posible nuevo equipo, Independiente Santa Fe, "ya he tenido la oportunidad de jugar en El Campín y es un excelente terreno, donde me fue bien gracias a Dios. Espero empezar a afianzarme de la mejor manera porque posiblemente pueda ser mi nuevo hogar".

Publicidad

Aquí más declaraciones de Alexis Manyoma:

*Dependencia de Gustavo Puerta

"Para nadie es un secreto el buen trabajo que ha venido haciendo nuestro compañero Gustavo Puerta, pero creo que todos necesitamos de todo para que se pueda ver el buen trabajo de él. Todos hemos venido trabajando de la mejor manera, esforzándonos al máximo y en el partido anterior él no estuvo, todos luchamos juntos y pudimos sacar el partido adelante. Todos hemos visto el buen trabajo que ha hecho, pero también eso es en parte por el apoyo de todos, porque solo no podría hacer nada".

Publicidad

*La confianza de Héctor Cárdenas

"El 'profe' me ha depositado toda su confianza, así como todos mis compañeros también lo han hecho. Creo que lo que tengo que trabajar es más en lo mental, porque el resto lo tengo. He ido recuperando nuevamente la versión que había demostrado en el torneo colombiano y tengo que trabajar a la mejor manera tanto física como mentalmente para encontrar la mejor versión".

*El respaldo a Ricardo Caraballo

"Nosotros como familia que hemos formado en esta selección, entre todos nos hemos apoyado siempre. En cualquier momento nos hemos apoyado de la mejor manera. Para nadie es un secreto las cualidades que tiene Ricardo Caraballo, que ya ha sido goleador en un Sudamericano y pues lastimosamente en ese partido no tuvo la posibilidad de contar con buena suerte, pero lo hemos apoyado de la mejor manera y trataremos de buscarlo en los partidos para que esté cómodo frente al arco y pueda retomarse su confianza con el gol".

*Su posición preferida

"Cuando me ponen de extremo o interior en las dos me siento cómodo. En cualquiera me siento cómodo porque el 'profe' me da la libertad de irme adaptando".