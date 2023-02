Arturo Reyes: “Los muchachos de la Selección Colombia Sub-20 hacen un gran trabajo”

Nuestra Selección Colombia Sub-20 sigue dando de qué hablar en el Sudamericano de la categoría que se disputa en nuestro país. Por eso, los comentarios positivos continúan llegando, esta vez fue por parte de Arturo Reyes.

El actual timonel del Junior de Barranquilla, es voz autorizada para referirse a la ‘tricolor’ juvenil, ya que él también tuvo paso por el banquillo técnico, recientemente.

“A mí me parece que estos muchachos que están en la Sub-20 de Colombia están haciendo un gran trabajo, también el profe Héctor Cárdenas. Van a alcanzar la clasificación y puede que algún jugador de ahí se destaque y pueda ser llamado a la mayores, pero deben quemar sus etapas y consolidarse”, afirmó de entrada Arturo Reyes en entrevista con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Acá más declaraciones de Arturo Reyes:

*Néstor Lorenzo puede mirar a estos jóvenes futbolistas, pero hay que llevarlos ‘con calma’

“No estoy diciendo que en cualquier momento no echen mano de alguno de ellos, pero Néstor Lorenzo tiene una responsabilidad grande de llevarnos a un Mundial y el margen de error se puede trabajar con jugadores jóvenes, pero hay muchos de esos que están buscando ese llamado y seguramente Lorenzo con su staff están haciendo scouting en muchas ligas. Creo que estos muchachos deben consolidarse en sus equipos para tener posibilidad de una selección mayor. Confiamos en la sabiduría del profe Néstor para hacer ese recambio”.

*Dos jugadores jóvenes que estarán en la de mayores

“Además de Yaser Asprilla y de Jhon Jáder Durán, yo creo que hay jugadores en esta selección importantes, que más adelante pueden ser tenidos en cuenta. Pero deben acumular partidos profesionales, porque no todos juegan”.

*Hay que tener mesura con los jugadores de la Sub-20

“Es que un torneo Sub-20 es muy diferente a jugar unas Eliminatorias, hay que ir paso a paso. Estos del año 2003, se unirán con los del 2001 y 2002, para el Preolímpico. A mí me decían que es que los jugadores del proceso Sub-20 no hay ninguno en la mayores, eso es no conocer el fútbol, pero estos muchachos están haciendo un gran papel, pero los de ahora nos hacen sentir orgullosos, bien representados, les va a ir bien pero vamos poco a poco”.

*Arturo Reyes y un jugador joven que está listo para Selección Colombia de mayores

“Johan Carbonero está listo para estar en selección mayor, juega espectacularmente bien en Racing de Avellaneda”.

*Arturo Reyes y las críticas

“A mí me odian pero he sido honesto, ningún directivo me ha dicho que yo lleve un jugador porque recibí algo de dinero, puedo ser el peor técnico pero no necesito dinero, porque mis papás me criaron con valores”.