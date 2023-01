Así es la selección de Perú, rival de la Selección Colombia, en el Sudamericano Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 sabe que no tiene margen de error y deberá vencer a Perú, este sábado, en el estadio Pascual Guerrero, para seguir con chances de clasificar a la ronda final del Sudamericano de la categoría.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el periodista Jorge Cuba, de 'Radio Ovación' para conocer un poco más del combinado ‘inca’, dirigido por Jaime Serna.

Además, nos contó cómo ven en Perú a la Selección Colombia Sub-20, partiendo como “favorita” en este enfrentamiento, por el historial y la “potencia física, la velocidad y la rica técnica” de nuestro jugadores.

¿Es un partido de selecciones necesitadas de la victoria?

“Sabemos que es un encuentro de necesitados, porque Colombia necesita llegar con un triunfo que le dé más tranquilidad para afrontar los últimos dos partidos. Perú cayó goleado en el debut, si no ganan en la segunda fecha sus chances quedan totalmente descartadas. Sabemos del fútbol colombiano, la técnica rica que ha tenido históricamente en los últimos años, le ha sumado potencia física, velocidad, han trabajado muy bien con la preparación en ese aspecto, y que nos saca una ventaja a esta selección. Somos conscientes que esta selección peruana llegó bastante mermada, no solo por el poco roce, sino por ser la última selección en volver a los trabajos”.

¿Cómo ven en Perú a la Selección Colombia Sub-20?

“La Selección Colombia sin duda alguna ha ido modernizándose con el paso de los años, siempre hemos recordado al fútbol de su país uno muy rico técnicamente, ese buen pie, esa precisión en la parte técnica, viene desde la parte de las inferiores. Recuerdo cuando salió Juan Fernando Quintero, pero ya el fútbol no solo es así, de tratarla bonita, sino que hay que correr, y que los partidos se compiten físicamente del minuto 1 al 90, eso le han agregado. Lo vemos en los seleccionados colombianos. Entendemos que por el historial son favoritos en este partido”.

¿Cómo tomaron la derrota 3-0 con Brasil?

“La derrota Perú ante Brasil no nos sorprendió, somos conscientes de las distancias que hay entre la formación en las divisiones menores a nivel selección de Brasil, a las de nuestro país. Diría que tras ver los primeros 30 o 40 minutos, nos sorprendimos, pensábamos otro trámite, que pudo ser hasta mas abultado, era lo que se imaginaba en la previa, pero ver que se puso un nivel de resistencia, que se compitió un tramo importante, de repente nos terminó sorprendiendo gratamente, aunque ocurrió al final lo que nos suele pasar”.

¿Cuáles son los jugadores a tener cuidado en Perú?

“Hay algunos elementos valiosos, un volante de ofensiva como Kenji Cabrera, que tiene experiencia jugando Copa Sudamericana con Melgar, siendo un chico de menos de 20 años, fue importante en esa copa. Los dos chicos que compiten en Argentina, Catriel Cabellos en la de Racing y de Gonzalo Aguirre en Nueva Chicago y el primer partido dieron impresiones de que al estar en su día a día de futbol mayor calidad, marcaron diferencia”.

¿Dónde estará la clave para ganar el partido en este Colombia vs Perú?

“El punto de inflexión creo que estará en la parte física, si Perú s capaz de resistir más de 30 o 40 minutos la propuesta de Colombia, le reduce espacios de no dejarlo progresar, de descontrolar la situación y tener alguna contra, y con efectividad, creo yo que puede estar ahí el negocio, pero todo va a depender de que en el segundo tiempo el equipo no se caiga y que los cambios entren con altura. Además, que si Colombia no encuentra el gol se pueda desesperar con la presión de ser local, el reloj en contra, por ahí creo que pasa. Futbolísticamente hay una diferencia favorable a Colombia, pero donde más se puede marcar diferencia para ustedes, que es donde sufre más el fútbol peruano es la parte física, ahí se arranca un poco a complicar el partido”.

