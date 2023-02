Bréiner Castillo: “Estamos analizando a Brasil, la Selección Colombia Sub-20 irá por la victoria”

La Selección Colombia Sub-20 tiene una cita con Brasil, este jueves, en el duelo de la fecha 4 del hexagonal del Sudamericano de la categoría. Por eso, se palpita desde ya lo que será ese encuentro, y por eso Bréiner Castillo analizó lo que será ese duelo.

“El amor para un país, ganarse ese reconocimiento ha sido fundamental, hoy estamos en ese camino, pensamos primero en eso de estar en el Mundial, aún queda un paso, ya después iremos por el sueño grande, esperamos que se pueda dar todo lo que nos lleve al sueño del día domingo, estamos pensando en esos tres puntos”, afirmó de entrada.

Seguido a eso, ‘Brecas’ analizó a Brasil y mencionó que aún no hay un equipo titular definido para el encuentro de este jueves en El Campín.

“Todavía estamos pensando en el once que irá a campo, no está definido, estamos viendo lo que es Brasil, lo que han hecho en Bogotá, cuando se defina no habrá nada que lo pare, iremos en búsqueda de los tres puntos, sin importar lo que pase mas temprano”, agregó.

Acá más declaraciones de Bréiner Castillo:

*Daniel Luna

“El tema de Daniel ustedes saben cómo llego del viaje a España, está en ese camino de recuperarse a plenitud, viene muy bien, lo vimos con Ecuador, nos dio ayuda con ese revulsivo, sabemos que con él contamos y esperamos que para mañana también pueda estar, faltan algunos movimientos del rival que estamos viendo y definimos cuáles están aptos para salir al campo”.

*Luis Marquines

“El tema de Luis es un tema que nos deja tranquilos. De parte nuestra nunca hemos tenido dudas y él tampoco las tiene que es lo importante. Eso lo deja al grupo tranquilo, lo respaldan. El tema de los goles, de la defensa es algo grupal, hay solidez, compromiso a la hora de la pérdida del balón”.

*La relación entre los tres arqueros

“Las relaciones que se generan dentro de un plantel, la de los arqueros es la más fuerte, el fútbol nos lo ha mostrado, solo juega uno y siempre hay en disputa dos, tres o hasta cuatro. En selección siempre están los 3 mejores, y creo que acá de Cristian y Alexei son buenos amigos con Luis Marquines. Cuando llegamos acá, les dije que el que salga al campo, estaremos unas personas atrás apoyándolo”.

*Las críticas se reciben bien en la Selección

“Acá internamente han sido muy maduros con eso de las críticas, tenemos un compromiso, no hay dudas y sabemos a dónde vamos. Hemos trabajo por esto, solo invitamos a que empujen, Cali y Bogotá se han comportado de forma increíble, estamos a un paso del objetivo”.

*Vitor Roque, la figura de Brasil

“Todos han competido, cuando miramos un rival miramos sus fortalezas, debilidades, miramos qué tienen de potencia que puedan hacernos daño. El tema de Vitor Roque, es un jugador importante, pero más allá de eso, miramos qué hace Brasil antes de llegar a Vitor, para darle la posibilidad a él para ganar”.