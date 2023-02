Cristian Bonilla: "Luis Marquines es un arquero seguro, de talla para la Selección Colombia Sub-20"

La Selección Colombia Sub-20 enfrentará este jueves a su similar de Brasil, en duelo válido por la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Los dirigidos por Héctor Cárdenas están a un paso de lograr su clasificación al Mundial de Indonesia, una de las metas que se propusieron en el certamen. Uno de los que sabe qué es enfrentar este tipo de competición es Cristian Bonilla ; hoy retirado del fútbol, pero que hizo parte de la plantilla del 2013 que quedó campeona en Argentina.

En Gol Caracol contactamos al exarquero de 29 años, que hizo parte de la 'tricolor' juvenil del Sudamericano del 2013 en tierras del sur del continente y cuyo equipo era dirigido por Carlos 'Piscis' Restrepo. El manizaleño contó detalles de cómo fue esa experiencia de vestir los colores patrios en citas orbitales juveniles y a su vez de cómo ve este combinado patrio en el este certamen que se lleva a cabo en nuestro país, al igual que de Luis Marquines, quien custodia la portería.

¿Qué recuerdos tiene de su paso de la Selección Colombia juvenil?

"Fue una época muy hermosa, de unos recuerdos que tengo del fútbol, lo que uno más recuerda son lo títulos, tuve la gran oportunidad de ser campeón en el Esperanzas de Toulon 2011 y ser campeón en el Sudamericano 2013; son cosas que te quedan marcadas. Recuerdo a mis compañeros, todavía tengo comunicación con la gran mayoría, recuerdo a los técnicos, cada momento, obviamente no todo fue color de rosa, pero me quedé siempre con lo bonito y ahora que estoy retirado, cada vez que miro atrás trato de acordarme de las cosas bonitas que hice e hicimos juntos".

¿Qué fue lo mejor que se dijo en su momento de esa Selección Colombia?

"Teníamos un grupo muy unido, nos conocíamos, creo que Carlos 'Piscis' Restrepo supo engranar todas sus piezas y volvernos líderes muy positivos a todos, eso creo que fue clave para nosotros y también habían jugadores para destacar como Juan Pablo Nieto, Sebastián Pérez, Juan Fernando Quintero, eran jugadores desequilibrantes y pensábamos más en lo grupal, que en lo individual".

La Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano del 2013 en Argentina. DANIEL GARCIA/AFP

¿Siente que a los jugadores de la Selección Colombia Sub-20 se les presiona y se les exige más de la cuenta?

"No, no creo. A la final la presión viene de uno mismo, es muy intrínseca, que me acuerde no fuimos con presión a Argentina, la presión la metimos nosotros al saber de que teníamos un buen grupo, de que podíamos pelear y de que teníamos grandes cosas para ir por el título. Así se dio, jugamos un partido a la vez, fuimos inteligentes, teníamos un gran cuerpo técnico y una gran camada de jugadores".

¿Usted fue local en El Campín con Colombia en el Mundial Sub-20, qué tal es el apoyo para las selecciones en el estadio, se siente ese respaldo y apoyo del público?

"Recuerdo el primer partido que jugamos con Francia, se sintió un apoyo increíble de toda la gente en Bogotá, ese Mundial fue mágico por el apoyo, por lo que sentía, jugar de local; jugar de local es otro tema. Los títulos que gané fue en Francia y Argentina y no sentías la localía, no sentías el apoyo de tu público y eso pesa cuando tienes 19 o 20 años".

¿Ha podido ver a la Sub-20, qué tal le ha parecido la actuación de Luis Marquines?

"A mí me gusta, a pesar de que cometió un error frente a Uruguay, error entre comillas, porque le faltó respaldo de la zona defensiva, es un arquero seguro, que juega bien con los pies, es arriesgado, tiene buena talla; es líder, y eso marca mucha diferencia. Tiene un gran entrenador como lo es Bréiner Castillo, que seguro le está transmitiendo toda su experiencia. Es un arquero que hay que mirarlo, tenerlo muy de cerca, de cara al futuro de la Selección, David (Ospina) no va a durar toda la vida y en el arco Colombia se ha vuelto muy 'Davidependiente'; también está Camilo (Vargas), que hace un trabajo impecable en México; hay que mirar el recambio".

Cristian Bonilla, en su paso por la Selección Colombia Sub-20. AYKUT AKICI/AFP

Usted tapó en la Selección Colombia y en Nacional, qué le diría a Luis Marquines que tiene sueños en el fútbol...

"Enviarle un fuerte abrazo, que lo está haciendo fenomenal, que siga sus sueños, no todos los días tienes 20 años, así estuve algún tiempo, cumplí muchos sueños; el único que no pude consolidar fue en un Mundial de mayores, pero en categorías menores jugué todo lo posible. Que disfrute, que se apasione por lo que hace, que crea en lo que hace; que ni el error ni la crítica te hace el peor, ni el elogio, el mejor. Siempre hay que tener un balance, tener los pies en la tierra, va a tener partidos buenos, regulares y muy malos, pero ahí es donde tienes que sacar el bagaje, la fuerza, la experiencia y marcar la diferencia; ser 'loco'. El arquero tiene que ser 'loco', arriesgado, ir por todo o nada, y en ese proceso se va a equivocar y es normal, hay que entender que la posición de arquero no te permite tanta equivocación, pero hay que hacerlo, eso te hace madurar".