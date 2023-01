Daniel Luna: "Físicamente me siento bien, pero lamento haber tenido que salir del partido"

Este viernes hubo una nueva fiesta en el Pascual Guerrero gracias a la Selección Colombia juvenil. El conjunto dirigido por Héctor Cárdenas cumplió con el primer objetivo en el Sudamericano Sub-20 y se clasificó a la siguiente ronda donde tendrá que pelear no solo por el título sino también un cupo al próximo Mundial de la categoría. Finalizado el importante compromiso, uno de los jugadores más regular de la 'tricolor', Daniel Luna, atendió a los medios de comunicación para dar sus impresiones de lo vivido hasta el momento y lo que vendrá para ellos ahora.

El mediocampista del Deportivo Cali, que ha llamado la atención de equipos internacionales, se ha convertido en una de las piezas fundamentales del combinado patrio, pues ha tenido acción como titular en los cuatro partidos que lleva el equipo. Si bien era uno de los jugadores con mejor rendimiento, tuvo que ser sustituido a la altura de la media hora de juego, tras sufrir una fuerte entrada en el primer minuto de partido , al respecto habló el futbolista de 19 años.

"Físicamente, me siento bien, lastimosamente me tuve que salir del partido porque me pisaron el tobillo, intenté seguir, por supuesto no me quería salir, sentía que estaba haciendo un partido y que tenía que seguir ayudando al equipo, pero lamentablemente el dolor no me dejó y el 'profe' decidió sacarme", le contó a los micrófonos de Gol Caracol.

En otra de sus intervenciones reveló como vivió el compromiso desde el banquillo, "muy sufrido, para mí ver el juego desde afuera me genera mucho sufrimiento, se me pasa el tiempo eterno. Pero más allá de eso estaba tranquilo porque sabía que mis compañeros lo iban a dar todo como siempre y en cada partido".

Por otro lado, se refirió a Bogotá como la nueva sede del certamen, "en Bogotá también he jugado muchas veces, tuvimos partidos amistosos allá con Ecuador y siento en lo personal que me fue muy bien, siento que el apoyo allá va a ser el mismo o mejor".

Asimismo, habló de lo que viene para la 'tricolor', "ya tendremos días para analizar a los rivales, pero por ahora tenemos que enfocarnos en nosotros y lo que tenemos que mejorar en esos pequeños detalles que nos están haciendo falta para poder ganar con contundencia".

En el mismo orden de ideas nos contó lo que siente al tener a su familia como unos aficionados más de la Selección Colombia, "el apoyo de mi familia es vital, desde que se confirmó que el Sudamericano Sub-20 iba a ser acá, dijeron que no se iban a perder ningún partido y espero tenerlos allá porque es un apoyo fundamental que me da mucha más fuerza, energía y confianza".

Por último, tocó el tema de su futuro y el posible interés del Mallorca, "por ahora no hay nada oficial, yo estoy enfocado en mi presente, y mi presente es la selección y hacer un buen torneo, ya veremos después qué pasa".