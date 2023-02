Daniel Luna sueña en grande con la Selección Colombia Sub-20: "Tenemos en mente ganar el título"

Daniel Luna es uno de los hombres más importantes que ha tenido la Selección Colombia juvenil en esta edición del Sudamericano Sub-20. El mediocampista caleño, que logró llamar la atención del Mallorca de España, y así firmar un nuevo contrato con el equipo del 'viejo continente', regresó al territorio colombiano para unirse a sus compañeros y seguir luchando por los objetivos trazados para este torneo.

En medio de la previa de un compromiso vital para las aspiraciones del título que tienen los dirigidos por Héctor Cárdenas, el futbolista de 19 años habló con Gol Caracol, sobre lo que será el partido frente a Brasil, su viaje 'relámpago' al país ibérico, y un poco de su historia.

"Estamos muy ilusionados, tenemos en mente lo más grande que es el título. Ya nos hemos enfrentado a Brasil y nos hemos dado cuenta que podemos ganarles. Nos queda mentalizarnos, mejorar los pequeños y salir a ganar como siempre lo hacemos", expresó de entrada Luna García.

Por otro lado, habló del ritmo con el que llegó tras ir y volver a España para firmar con el Mallorca, "como todos vieron, me costó, no había entrenado con el grupo, me sentía sin ritmo, como si fuera el primer partido del torneo, venía con un ritmo bastante alto. Pero bueno, ahora me queda aprovechar estos días al máximo, ya que el tobillo ya no me duele y está bien. Tengo que trabajar para llegar de la mejor forma frente a Brasil", afirmó.

En otra intervención dejó ver su emoción de haber podido sellar su paso al fútbol del exterior, "estoy muy feliz porque firmar con un equipo en Europa, siempre fue mi sueño y mi objetivo. Hacerlo tan rápido me llena de mucho orgullo y satisfacción. Esto me hace darme cuenta que todo ha válido la pena. Ahora tengo que enfocarme en el presente, clasificarnos al Mundial y ser campeones, que es lo que todos anhelamos".

Daniel Luna, nuevo jugador del Mallorca de España. Foto: Twitter de Mallorca.

Asimismo, contó como desde su infancia siempre estuvo metido en el fútbol, "desde pequeño estuve muy enfocado en lo que quería, siempre quería tener un balón en los pies. Desde entonces se dieron cuenta de que yo era zurdo porque me mantenía pateando contra una pared, y esos son momentos que atesoro".

Y agregó, "cuando estuve en el colegio llamaron varias veces a mi papá, porque nos manteníamos jugando fútbol, ya fuera con bolas de papel que hacíamos o una botella. Siempre intenté divertirme".

Por último, también nos contó sobre uno de sus referentes a nivel mundial, "en este momento hay muchos, pero si tuviera que escoger uno que me gusta mucho en el momento es Ángel Di María. Me encanta como define que siempre se la pica al arquero cuando le sale a achicar".