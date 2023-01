Daniel Pedrozo y su tranquilidad, a pesar de que no estará contra Brasil: "Confío en mis compañeros"

El pasado sábado, la Selección Colombia Sub-20 logró su primer triunfo en el Sudamericano luego de vencer 2-1 al combinado de Perú. El doblete anotado por Óscar Cortés encendió la fiesta 'tricolor' en medio de un reñido encuentro. Sin embargo, las noticias no fueron del todo buenas, puesto que el defensor Daniel Pedrozo fue amonestado por segunda vez con tarjeta amarilla en el torneo y se perderá el próximo encuentro frente a Brasil.

El joven jugador del Real Cartagena se ha ganado un espacio en el once titular 'cafetero' y ha respondido a la confianza del técnico Héctor Cárdenas. Con su baja por cartulina amarilla, el estratega se las deberá arreglar para mantener sólida la zaga del equipo.

Este domingo, Daniel Pedrozo acudió a rueda de prensa y habló sobre su ausencia y sobre el trabajo de la Selección Colombia Sub-20.

¿Qué siente al perderse el partido contra Brasil?

"Cada jugador está expuesto a muchas cosas dentro del campo, sabia que si me sacaban otra amarilla no podía estar, pero confío plenamente en mis compañeros, en que van a salir a dar lo mejor de ellos y que el que me va reemplazar va dar lo mejor".

¿Qué mensaje darle al jugador que lo va a sustituir en ese juego?

"Lo del reemplazo de eso se encarga el profe, pero pues motivando y ayudando a mis compañeros. Decirles que son rivales a los que hay que salirles a jugar diferente y hay que salir a buscar los tres puntos que es lo que necesitamos".

¿Cómo describe a Fernando Álvarez, el jugador que lo reemplazara?

"Un tipo serio, conoce la posición, sé como trabaja, en los entrenamientos se nota. Estoy tranquilo, sé que lo va hacer de la mejor manera y siempre confiamos en cada uno de nuestros compañeros".

¿Cómo apoyar a los compañeros desde afuera del terreno de juego?

"La energía positiva siempre será importante en cualquier grupo, ya que no puedo estar dentro del campo, desde afuera enviar lo mejor de mí, y que mis compañeros lo hagan de la mejor manera para conseguir lo que queremos".

*Sobre los resultados obtenidos hasta ahora en el Sudamericano

"Estamos tranquilos, hemos sumado en los dos partidos. No era como esperábamos comenzar, pero para eso trabajamos cada día, para mejorar y ahora lo más importantes es clasificar a la segunda fase y conseguir el cupo al Mundial".

¿Siente temor por perder la titularidad?

"No hay temor de nada, todos estamos aquí por nuestras cualidades y características. Todos somos importantes, iguales y el que entre o salga siempre va dar lo mejor".