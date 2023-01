"Esta Selección de Brasil tiene talento individual, pero las dudas residen en el trabajo colectivo"

Este miércoles 25 de enero, Brasil se enfrentará contra Colombia en el Estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali, desde las 7:30 p. m. (hora colombiana), en partido válido por la cuarta fecha del Grupo A.

En las horas previas a ese compromiso, en GolCaracol.com hablamos con el periodista Mozart Maragno, quien es el director de 'Olheiros', medio especializado en el fútbol base de Brasil, sobre la experiencia del técnico Ramon Menezes, las figuras del combinado 'carioca' y las expectativas que tienen en dicho país sobre la selección 'verdemarelha', en esta categoría.

En primera instancia, Maragno se refirió a la trayectoria del técnico de la Selección brasileña Sub-20, quien curiosamente no ha trabajado por mucho tiempo con jugadores jóvenes: "Ramón solo tiene experiencia en equipos profesionales/adultos. No ha tenido experiencia en clubes de base más pequeños e inferiores".

Sin embargo, compartió un dato no menor que sobre el exfutbolista y actualmente estratega brasileño: "Fue jugador campeón Sudamericano sub 20 en 1991". No conforme con ello, también se expresó sobre el trabajo que ha venido realizando Menezes: "Se hizo cargo de la selección en 2022, tuvo algunas convocatorias, torneos preparatorios, pero no pudo contar con una parte importante de jugadores por la no liberación de clubes: Marcos Leonardo, Ângelo, Matheus France, Matheus Martins, Victor Hugo, además de deportistas que ya están en Europa, como Vinícius Tobias (Real Madrid) y Kaiky (Almería)".

En nuestro continente, para nadie es un secreto que Brasil se ha caracterizado por exportar buenos futbolistas a muy corta edad. Dicho esto, Maragno contó cuales son los jugadores de este combinado Sub-20 a tener en cuenta por sus buenas actuaciones: "Andrey Santos (2004), recién traspasado al Chelsea; Biro (2004), mediocampista del Corinthians; Vitor Roque (2005), goleador del Athletico Paranaense, con anotaciones en la última Copa Libertadores".

Sin embargo, hay otros jóvenes brasileños que también pueden destacarse en este torneo continental: "Hay sorpresas que puedan aparecer, el menor de todos, Pedro (2006), del Corinthians, y Luis Guilherme (2006) ), del Palmeiras, que viene de la selección sub-17 y fue campeón sobre Argentina en el torneo conocido Mondial Montaigu (Francia) en dicha categoría".

Por último, Maragno se refirió a las expectativas que tiene sobre este combinado en este Sudamericano Sub-20: "El objetivo es la clasificación para la Copa del Mundo. El grupo es complicado, con rivales tradicionales, como Argentina a la que se le ganó bien, y el local Colombia. Y la tarea es difícil, teniendo en cuenta los últimos resultados del equipo. Si bien tienen talento individual, las dudas residen en el trabajo colectivo. El equipo sufrió mucho en los últimos juegos preparatorios contra Chile".