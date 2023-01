Gustavo Puerta y su análisis sobre Paraguay: "Juegan por las bandas, tienen extremos muy rápidos"

Este jueves, la Selección Colombia Sub-20 debutará en el Sudamericano contra el combinado de Paraguay en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. A las 7:30 p.m. rodará el balón y la 'tricolor' tiene la misión de empezar con pie derecho su participación en este importante campeonato continental. Los 'cafeteros' comparecieron a rueda de prensa este miércoles y el capitán Gustavo Puerta dio sus impresiones sobre el trabajo del equipo y como se han preparado para afrontar el torneo.

A continuación las declaraciones de Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia Sub-20:

*Sobre el aporte de Jhon Jáder Durán a 'la tricolor'

"Nos ha venido a aportar desde su experiencia, sin él o con él, el grupo siempre ha tenido el mismo objetivo. Él es una ayuda muy importante, pero sin él vamos a dar lo mejor de nosotros".

*Sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán

"El grupo lo ha asimilado de la mejor manera, el objetivo no cambia, la idea es ser campeones. Va a pesar un poco la ausencia de él, pero creemos que nosotros también tenemos nuestro potencial".

*Sobre la última vez que enfrentaron a Paraguay (derrota)

"Cada partido es diferente, en nuestra casa nos la vamos a jugar como una de las nueves finales que tenemos y esperemos que nos podamos llevar la victoria".

¿Cómo se ha ganado su puesto como titular?

"Desde el principio siempre me he esforzado por dar lo mejor de mí, me he ido ganando un puesto, Mis compañeros también dan lo mejor para estar en el once inicialista y esperar cuáles son los once guerreros que escoja el profe mañana".

¿Cómo es el ambiente en una Selección que mezcla jugadores que juegan a nivel local y otros en el exterior?

"Primero que todo hemos formado una familia, ya sea que juegue en el liga nacional o internacionalmente, siempre acogemos al jugador de la mejor manera. He sabido manejar el grupo, todos los compañeros siempre vamos para el mismo lado".

¿Qué siente al representar al país? ¿Qué han estudiado sobre Paraguay?

"Para mí personalmente es un orgullo porque todo niño siempre sueña jugar en un torneo tan grande y sobre el partido sabemos que Paraguay es un equipo que juega por las bandas, tienen extremos muy rápidos. Nos hemos enfocado más que todo en ese tema".

¿Cómo es el ambiente del grupo?

"Anímicamente estamos muy bien, al grupo lo veo muy motivado y todos están enfocados y concentrados en sacar el partido adelante y esperemos que nos podamos llevar la victoria".