Héctor Cárdenas: "Llevamos ocho meses estudiando a Brasil"

Después de tener la jornada de descanso en el grupo A del Sudamericano Sub-20, la Selección Colombia juvenil enfila ahora baterías para lo que será el importante juego de este miércoles frente a Brasil, que se jugará a las 7:30 p.m. y que se podrá ver EN VIVO por la señal abierta de Gol Caracol y en www.golcaracol.com.

Y en la antesala del compromiso con los brasileños, el que tuvo contacto con los medios de comunicación que siguen el día a día del seleccionado colombiano en Cali fue el técnico Héctor Cárdenas.

"Tuvimos anoche la oportunidad de estar ahí, de ver competir nuevamente a Brasil y lo hemos seguido durante ocho meses y sabemos del potencial que tienen, de sus características y de las mejoras que el equipo nuestro debe tener, no en cuanto a la posesión de la pelota sino la progresión con ella y saber conducir en los momentos que corresponde. A partir de ahí, buscar esa amplitud que también Brasil permite y buscar el desequilibrio de nuestros deportistas", explicó Cárdenas inicialmente.

Con relación a los anteriores partidos del Sudamericano, para Colombia será obligatoria una variante en la zona defensiva por la suspensión de Daniel Pedrozo. Sobre ese aspecto, habló el estratega de nuestro país y comentó que "en este caso los 22 jugadores con los cuales contamos tiene el conocimiento amplio y suficiente de lo que hay que hacer en cada juego y todos con las misma confianza y seguridad de que el que ingrese va aportar siempre su capacidad individual al servicio del colectivo, ahí es donde considero que los que han estado esperando esta oportunidad, en este caso, Fernando Álvarez conoce muy bien la posición y ha competido con sus compañeros, tiene caracterizado el rival que vamos a enfrentar y de que manera los vamos hacer".

El juego con Brasil

"Tiene que ser un partido muy estratégico donde conociendo ya la clasificación de Brasil, también ellos han sumado un número importante de minutos. Esperamos tener esa tranquilidad e inteligencia para poder contrarrestar sus fortalezas y sellar de una vez por todas la clasificación y mostrar porqué todo lo que se ha venido haciendo ha sido importante".

Ajustes y mejoras

"Hay que hacer ajustes, siempre hay cosas por mejorar desde el funcionamiento colectivo del equipo, eso nos permitió el día de ayer (lunes), hacer algunos ajustes de la parte estratégica y ya para el miércoles estar presto para lo que va ser la competencia y cerrar de buena manera aquí en casa".

Críticas a Colombia

"El fútbol son 11 vs 11 y muchas de las selecciones reducen las posibilidades porque hacen trabajos de presión, pero es ahí donde aparece el trabajo no solo del deportista sino de nosotros como cuerpo técnico para que se sienta con esa confianza y la seguridad del uno contra uno. Nosotros tuvimos tres situaciones de estas donde se decide correctamente a través de la conducción, asistencia y finalizamos con gol en el primer encuentro con Miguel Monsalve. Luego lo hace Gustavo Puerta también de la misma manera, porque no hay posibilidades de penetrar fácil las defensas cuando están replegadas y esa capacidad individual del jugador, es la que sale a relucir. En eso hemos venido haciendo mucho énfasis porque tenemos jugadores que lo saben hacer, que tienen que tener mucho más convicción en el momento de hacerlo y algo que no se ha visto mucho y es la media distancia. Hemos insistido y ustedes que han estado en los entrenamientos lo han podido observar".