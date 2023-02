Isaac Zuleta, atacante de la Selección Colombia Sub-20: "Cumplimos la meta de clasificar al Mundial"

Isaac Zuleta, uno de los delanteros de la Selección Colombia Sub-20, expresó la alegría que tiene el grupo de Héctor Cárdenas por haber conseguido un tiquete al Mundial de Indonesia 2023. El atacante del Getafe B habló este sábado en rueda de prensa y dio un balance de la actuación de la 'tricolor' en el Sudamericano de dicha categoría.

"Mi opinión sobre el torneo, primero que todo en lo grupal, es que el grupo desde el primer día h estado fuerte, se ha conformado bien. Ha entendido los objetivos y afortunadamente se han cumplido. En lo individual, tranquilo también. Conozco lo que tengo y lo que puedo hacer, pero lo más importante es lo que han hecho mis compañeros dentro de la cancha y hoy en día somos un grupo, una familia", empezó diciendo el delantero de 19 años colombo-español.

Zuleta no tuvo el rodaje que hubiera deseado, pues los últimos tres partidos (contra Paraguay, Ecuador y Brasil) los vio desde el banco. De hecho, en el hexagonal final solo ha sumado 37' minutos, en el primer duelo contra Uruguay. En el Grupo A, fue titular contra Perú, entró en los minutos finales contra los 'guaraníes', jugó 14' en el empate contra Brasil y no vio acción contra la Argentina.

Así las cosas, el atacante nacional espera una oportunidad de Cárdenas para el último duelo contra Venezuela, donde espera inflar las redes por primera vez en este torneo.

Publicidad

¿Qué más dijo Isaac Zuleta en la rueda de prensa de la Selección Colombia Sub-20?

Sobre el sueño de representar a Colombia en las mayores:

"Primero que todo, es una oportunidad muy grande, que desde la Selección absoluta estén pendientes de nosotros, que sigan nuestro trabajo. En lo personal y grupal eso nos motiva a cada uno a seguir luchando, a seguir entregándonos al 100% por esta camiseta y seguir con el sueño de poder vestirla en la absoluta".

Sobre la falta de gol de Isaac Zuleta, Jorge Cabezas y Ricardo Caraballo:

"Está claro que los delanteros vivimos del gol, de eso no hay duda, no es un secreto para nadie. Pero afortunadamente al equipo no le ha faltado gol. Nosotros como delanteros hemos desarrollado otro tipo de trabajos, de movimientos, de desgaste físico, de arrastres, para que los compañeros puedan tener la mejor oportunidad. En ningún momento se ha desconfiado de ninguno de los tres, los tres hemos tenido la oportunidad. Nosotros confiamos en el que gol va a llegar, nosotros vivimos y trabajamos para el gol. Seguimos trabajando, el gol llegará y ese será un día muy alegre para los tres".

Sobre la felicidad de haber cumplido el objetivo de ir al Mundial de Indonesia:

"El objetivo se cumplió, le dimos una alegría a la gente, los que pudieron ir al estadio, los que nos vieron desde afuera. Nosotros nos contagiamos de esa alegría, de esa ilusión de poder devolver al fútbol colombiano a un nivel muy alto. El balance siempre va a ser grupal, lo importante será el equipo, Colombia. Cuando me puse la camiseta de la selección lo personal quedó afuera y en mi cabeza siempre estuvo el objetivo de dejar al país en lo más alto y aportar desde cualquier lugar a mis compañeros"