Jorge Cabezas respondió con gol y asistencia y fue la figura de Colombia Sub-20 contra Paraguay

Las oportunidades hay que saberlas aprovechar, o sino que lo diga Jorge Cabezas. Y es que este viernes 3 de febrero, en el triunfo 3-0 de la Selección Colombia Sub-20 sobre Paraguay, por la fecha 2 del hexagonal final del Sudamericano Sub-20, la 'rompió' en El Campín, recibiendo una ovación más que merecida por parte de los miles de hinchas que reconocieron su trabajo.

Todo empezó cuando el entrenador Héctor Cárdenas destapó sus cartas y, en la alineación titular, apareció el nombre del nacido en Tumaco. La sorpresa fue grande y más que saltaría a la cancha con la responsabilidad de 'romper' la sequía de goles, que con el delantero Ricardo Andrés Caraballo no sucedió. Así las cosas, Cabezas Hurtado era un 'nuevo aire' para el ataque.

Era normal que las miradas estuvieran puestas en él y lejos de sentir presión o 'peso' por ello, respondió de mil maravillas. Recién habían pasado 24 minutos y marcó una diagonal tremenda, con la que enloqueció a la defensa guaraní, que jamás supo cómo detenerlo. Una vez en el área y tras un pase de Gustavo Puerta, definió de primera, inflando las redes y desatando la fiesta.

Sin embargo, el grito se ahogó. El juez de línea levantó la bandera y sancionó fuera de lugar. No obstante, era el primer aviso. Prueba de ello fue lo acontecido cinco minutos más tarde, cuando se las ingenió para abrirse un espacio, recibir un pase de Miguel Monsalve y, con una frialdad tremenda, mandó el balón al fondo de la portería, abriendo el marcador para el 1-0 parcial.

Se terminó la 'sequía', eso era lo importante, pero también que había ilusión en este futbolista. ¿Había sido casualidad? ¿Fueron solo destellos? Para nada. Lo que acabábamos de ver era tan solo una muestra de lo que podía hacer. Al 40', volvió a frotar la lámpara y asumió otro rol, asistiendo a Óscar Cortés para dejarlo bien perfilado y que, posteriormente, pusiera el 2-0.

Jorge Cabezas celebra el gol de la Selección Colombia Sub-20 vs. Paraguay, en el Sudamericano AFP

No solo anota, sino que también los pone. ¿Qué más le podía pedir? Pues tenía un as bajo la manga. Llenándose de confianza y luego de haber hecho lo contado, al minuto 76, le ganó la marca a un defensa y sacó un recurso impresionante, un taco de aire que de no ser por el arquero Ángel González, hubiera terminado en una verdadera joya, una obra de arte para enmarcar.

Fue tal su aporte en el equipo que jugó los 90 minutos. Pieza clave, importante, un gran socio y un excelente referente de área. Jorge Cabezas, la figura del encuentro contra Paraguay, que espera repetir titularidad y también una presentación igual o más espectacular contra Ecuador, el próximo lunes 6 de febrero, a las 8:00 de la noche, nuevamente en el estadio El Campín.