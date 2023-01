Juan David Fuentes, de la Sub-20: "Estamos convencidos que podemos hacer un gran papel"

La Selección Colombia Sub-20 sigue con su preparación de cara al Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en nuestro país. Los dirigidos por Héctor Cárdenas esperan hacer un buen papel en el certamen, que irá desde el próximo 19 de enero hasta el 12 de febrero.

Pero mientras llega el ansiado debut en el campeonato frente a Paraguay, los futbolistas de la 'tricolor' juvenil dan su opinión acerca de cómo va la preparación para encarar el Sub-20; uno de los integrantes que habló con la prensa este miércoles fue Juan David Fuentes, extremo del Barcelona B. De entrada le consultaron sobre si este Sudamericano era una revancha.

"Hace ya casi cuatro años tuvimos un Sudamericano que no nos fue nada bien y yo creo que es una revancha para mí, para el 'staff', para todos, creo que, y más con la Selección Colombia, tenemos que hacer las cosas bien y sin presión y sin nada; pero hacer las cosas bien y luchar por el campeonato", dijo de entrada el futbolista de 19 años.

Fuentes habló del grupo que le tocó a la 'tricolor' juvenil, el A: que está integrado por Paraguay, Perú, Brasil y Argentina.

"Creo que ningún partido va a ser más fácil que otro, la verdad que nos vamos a enfrentar contra cuatro selecciones que son muy buenas y estamos preparándonos para el primer partido contra Paraguay y la verdad nos toca hacerlo bien; estamos preparados, estamos trabajando cada día más de lo que queremos identificar en el campo y nos toca hacer un buen partido contra las cuatro selecciones para avanzar a la siguiente fase", aseveró.

Renglón seguido continuó: "Argentina, Brasil Paraguay y Perú, las cuatro las tenemos que analizar perfectamente y nos va tocar primero por Paraguay para poder ganarles y seguir adelante".

"Entre sudamericano Sub-17 y Sub-20 creo que principalmente para mí, que era más pequeño, menos experiencia en el fútbol, venía de mis primeros dos años en el Barcelona y ahora me veo con más experiencia, mi primer año en el Barcelona B y, gracias a Dios, me están yendo las cosas bien; sumando bastantes minutos y me veo con mucha confianza para este Sudamericano Sub-20".

Otras declaraciones de Juan David Fuentes:

*Su experiencia en el fútbol europeo

"Como ustedes saben juego en Barcelona y yo creo que le puedo aportar muchas cosas a la Selección, como ellos también me pueden aportar a mí porque no estoy acostumbrado a jugar aquí en Sudamérica. Puedo aportarles mucho control del balón, mucha estabilidad, mucho gol e igual yo también tengo que aprender mucho de mi equipo y, si Dios quiere, nos van a salir bien las cosas".

*A lo que le apuesta a jugar esta Selección Colombia

"Que tengamos mucho el balón, eso también tiene que ver con nuestra forma de jugar allá en España, en Barcelona, y también me siento cómodo con esta forma que quiere jugar el 'profe' (Héctor Cárdenas), y la verdad lo que estamos trabajando día a día es tener mucho el balón; mucho desborde, al 'profe' le gusta ir mucho al ataque".

"El fútbol está cambiando y ya no son cuatro extremos, hay que saber jugar por dentro, saber combinar, llegar de ‘9', saber moverte en la zona de arriba; en las tres posiciones de arriba. La verdad como ya dije la Selección está jugando un fútbol de balón, de ser organizados, de los extremos desbordados, de centrar, de meter goles, de llegar como segunda punta; yo creo que eso me ayuda también a la forma que tengo al jugar en el España".

*Los consejos del técnico Héctor Cárdenas

"Nos dice que estemos tranquilos, que tenemos que jugar como estamos entrenado, plasmar lo que estamos haciendo en los entrenamientos en los partidos y sabemos que vamos a jugar en Colombia tenemos el apoyo de mucha gente".

*El jugar de local...

"No creo que sea una obligación ser campeones, pero sí vemos que estamos jugando en Colombia, en casa; creo que con la ayuda de todos, del 'profe', del 'staff', de nosotros, los jugadores estamos convencidos que podemos hacer un gran papel en el Sudamericano y claramente vamos a luchar por el campeonato".