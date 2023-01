Julián Palacios, de la Sub-20: "Estamos convencidos de que las cosas nos saldrán bien"

La Selección Colombia Sub-20 sigue con su preparación en Bogotá de cara al Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en nuestro país. Los dirigidos por el director técnico Héctor Cárdenas trabajan fuertemente para su debut el próximo 19 de enero contra su similar de Paraguay en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali.

Este viernes 13 de enero, Julián Palacios, uno de los integrantes de la plantilla 'tricolor' juvenil dialogó con la prensa sobre cómo ha sido el trabajo del combinado patrio previo al certamen sudamericano.

Publicidad

"Hemos venido trabajando de una gran manera, somos un equipo compacto en el mediocampo y estamos convencidos de que las cosas nos saldrán bien y llevar al equipo a lo más alto en esta competencia", dijo de entrada Palacios.

En medio de la charla con la prensa, a Julián Palacios le consultaron sobre los rivales del grupo A, en el que se destacan las selecciones de Brasil y de Argentina.

"La Selección es muy importante; si queremos llegar al Mundial y clasificar debemos ganarles a todos los rivales y sí, a estos a dos equipos tiene una mayor importancia; pero es solamente contrarrestarlos en el campo y depende de lo que ellos nos implanten, nosotros demostrar y siempre seguir adelante", aseveró.

Otras declaraciones

Publicidad

*Sus características en el campo de juego

"Lo puedo hacer en varias posiciones creo que me he adueñado de eso, ahora en la posición de defensa central me piden que esté fuerte en los duelos y que también ofensivamente pueda aportar al equipo".

*El grupo, la mentalidad...

"Mentalidad ganadora, tenemos siempre esa mentalidad de conseguir lo que no nos propongamos, solamente es seguir creciendo y disfrutando de este lindo proceso".

Publicidad

*El debut contra Paraguay

"Yo creo que ha habido un gran torneo, ya lo hemos enfrentado alguna vez, creo que tienen jugadores importantes por ahí el '9' que es uno de los más fuertes de ellos, pero hemos venido trabajando bien, hemos venido siguiendo las indicaciones del 'profe' y ratificar eso que venimos haciendo y contrarrestando en el terreno de juego".

"Antes del deportista está la persona, a nosotros siempre nos han inculcado esos valores, tenemos ese sentido de pertenencia, ese amor por esta gran institución y creo que todos tenemos muy claro eso".