Kevin Mantilla, su historia en el fútbol, los sacrificios y los referentes que tiene en su posición

El Sudamericano Sub-20 ha dejado al descubierto varias promesas del fútbol, y una de esos es Kevin Mantilla, defensor central de la Selección Colombia y que es del registro de Independiente Santa Fe.

Por eso, en charla con ‘Noticias Caracol’, el zaguero contó un poco de su historia, sus comienzos en el balompié profesional, sus referentes en la posición y mucho más.

“Yo pasé pruebas en Santa Fe, yo jugaba era como tipo ‘8’, o ‘6’, y luego hubo un partido en el que se lesionó el central y me preguntaron si me daba, y yo dije que sí, que de una, y ahí me consolidé porque eso me tiene acá”, dijo de entrada.

Además, Mantilla agradece la oportunidad que ha tenido en el equipo ‘cardenal’, que lo llevó a ser considera para estar en la Selección Colombia.

“La experiencia que he adquirido en el club, los torneos acá, uno va cogiendo experiencia, va analizando más este gremio”, agregó.

Pero no todo ha sido fácil, Mantilla confesó lo que tuvo que hacer en sus inicios, sacrificando muchas cosas para lograr ser un futbolista profesional.

“Desde que comencé en la escuelita donde me tocaba en bus irme al entreno le cogí más amor, sé lo que es luchar por ir a un entreno, sacrificarme y le doy gracias a Dios por estos frutos que me da", contó el zaguero central, quien se convirtió en un baluarte de la 'tricolor' juvenil y tiene un gran futuro por delante.

Por otra parte, el zaguero central tiene grandes referentes en su posición, uno es colombiano y el otro es neerlandés, jugadores a los que admira y espera lograr ser exitoso como ellos, aunque uno de ellos ya se retiró: “En Colombia Mario Alberto Yepes y a nivel mundial, me gusta Virgil Van Dijk, que es top”.

Acá más declaraciones de Kevin Mantilla:

*Ahora trabaja por él y por su mamá

“Le dije ‘mamita disfruta de esto, ya tu trabajaste por mí toda la vida, ahora déjame devolverte lo que tu has hecho por mí”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-20?

La Selección Colombia dirigida por el técnico Héctor Cárdenas, tendrá su último partido del hexagonal final del Sudamericano Sub-20, este domingo, a las 4:00 p.m., frente a Venezuela, sabiendo que ya está clasificada al Mundial de Indonesia.

Colombia vs Venezuela

Fecha: domingo 12 de febrero de 2023

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín, en Bogotá

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV) y en www.golcaracol.com.