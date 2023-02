Kevin Mantilla, tras finalizar el Sudamericano Sub-20: "Pienso que puedo dar más y mostrar más"

Este domingo culminó el Sudamericano Sub-20 que se celebró en el país. La Selección Colombia juvenil tuvo una gran presentación como anfitriona del certamen, obteniendo el tercer puesto del torneo y así consiguiendo un cupo al Mundial de Indonesia y a los Juegos Panamericanos. Entre los puntos altos del equipo dirigido por Héctor Cárdenas, estuvo el defensor central Kevin Mantilla, quien fue uno de los jugadores que más minutos sumó en la 'tricolor', junto al guardameta Luis Marquines.

Finalizado el campeonato, Kevin Mantilla atendió al programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', donde hizo un balance de su papel en el Torneo Juventud de América, al igual que contó un poco más de sí mismo. "Muy contento por el rendimiento, por lo que demostré tanto en lo individual como grupal. Para eso uno trabaja para poder demostrar su nivel en estos torneos", expresó de entrada el zaguero de Independiente Santa Fe.

Y agregó con respecto a su rendimiento,"en mi mente pienso que puedo dar más y mostrar más, creo que este sí fue mi mejor momento en la carrera. Estoy muy feliz por lo que estoy viviendo".

Por otro lado no se atrevió a hablar de lo que viene para su futuro, eso sí entre risas y con cierto nerviosismo dejó la puerta abierta a su posible salida del conjunto 'cardenal', "no, la verdad quedo a la espera de unas cosas", reveló Mantilla.

Aquí más declaraciones de Kevin Mantilla:

*Referente a nivel mundial

"Van Dijk, a nivel top. Es uno de los referentes que tengo. Admiro cada partido, como se posiciona, como piensa en cada jugada. Es un jugador de admirar y ahora es mi referente".

*Sobre sus inicios como defensor central

"Es una historia larga porque yo llegué a Santa Fe probando de volante 6 y volante 8. Estábamos en finales de liga Bogotá cuando el profesor Geovani Pedraza me dijo: 'Flaco se me lesionó un central, será que usted puede hacer de central'. Y yo le dije que 'de una mientras que juegue'. Me fue muy bien y desde ahí el profesor quedó enamorado y me quedé ahí, aunque también jugué de lateral derecho".

Kevin Mantilla, en Selección Colombia vs. Uruguay, en el Sudamericano Sub-20 AFP

*Sus compañeros en el mediocampo de la Selección Colombia Sub-20

"Todos sabemos de la calidad de jugadores que tenía al frente, la seguridad con la que sacaban el balón limpio, y poder estar tranquilo de darles el balón porque sé que se girarán bien, muy contento por haberlos tenido a nuestro favor".

*La hinchada de la 'tricolor'

"Lo que nosotros decíamos, estábamos literalmente jugando 12 contra 11. Esa pasión que imprimía la hinchada animando era una cosa de locos. Muy felices que les pudimos devolver esa alegría con fútbol. Ese era uno de nuestros objetivos, enamorar nuevamente a los seguidores".

*El apoyo a Ricardo Caraballo

"Sabíamos que siempre estuvo el apoyo ante él, como se decía en anteriores entrevistas, tal vez el gol no se le facilitó, pero siempre nos ayudó a generar espacios. Sabemos el potencial que tiene Ricardo Caraballo y estábamos muy felices de poder contar con él".