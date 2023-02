La Selección Colombia, a cerrar con broche de oro su participación en el Sudamericano Sub-20

Este domingo culmina el Sudamericano Sub-20. El certamen juvenil, que se celebró en el país desde el 19 de enero, llega a su fin este 12 de febrero, donde Brasil y Uruguay se disputarán el título a última hora en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Eso sí, a primera hora la Selección Colombia juvenil medirá fuerzas contra Venezuela, en lo que será su última salida en esta edición del Torneo Juventud de América.

El gran objetivo que se trazó la 'tricolor' ya se cumplió, el equipo dirigido por Héctor Cárdenas tiene asegurado su cupo al Mundial de Indonesia, donde buscarán ser protagonistas y así poner a soñar a la hinchada del combinado patrio con un título FIFA. No obstante, más allá de haber cumplido esa meta, y de también haberse clasificado a los juegos Panamericanos, el seleccionado colombiano quiere cerrar su participación, con una victoria que les permita volver a celebrar una victoria ante la hinchada que respondió de gran manera a lo largo del torneo.

“Es importante la impresión que debemos dejar acá, la responsabilidad de nuestros deportistas de competir como se deben, dimos un paso, no es suficiente y todos quieren permanecer acá, porque para todos ellos el cerrar este Sudamericano con una victoria, nos llenará de mucha más confianza”, expresó el timonel de la Selección Colombia, en la previa del compromiso.

Al igual que aprovechó para analizar al rival, "lo de Venezuela una selección que quizás tiene las mismas posibilidades de clasificar, al igual que Ecuador y Paraguay, con una propuesta en su estilo, tienen nombres importantes como Segovia y otro que finaliza como Alcócer. Esperamos ser capaces de imponer nuestras formas, estilo de juego y luego ser capaces de tener una vez más una victoria, y cerrar de gran forma nuestra presentación acá en Bogotá”.

No obstante, si bien la Selección Colombia Sub-20 no tiene nada en juego tras haber logrado dos de sus tres objetivos, y no poder entrar en la lucha por el título que disputarán Brasil y Uruguay, su rival, la 'vinotinto', tendrá que jugarse el todo por el todo frente a la 'tricolor', ya que necesita de una victoria para poder asegurarse un cupo en el Mundial de Indonesia que se diputará este 2023, entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

Y es que la lucha por el último cupo a la cita orbital está más viva que nunca. Venezuela, Paraguay y Ecuador, tendrán que luchar por el último tiquete, en sus respectivos partidos. Si bien, paraguayos y ecuatorianos tendrán un duelo directo, los dirigidos por Héctor Cárdenas, tendrán un papel de juez para el seleccionado venezolano.