La Selección Colombia Sub-20 cautiva por la actitud, entrega y pasión de sus jugadores

La Selección Colombia Sub-20 tiene emocionados a los hinchas de nuestro país. Los dirigidos por Héctor Cárdenas están ganando, gustando y se encuentran muy cerca de conseguir el cupo al Mundial de la categoría, que será en este año 2023 en Indonesia.

Por ese motivo, en Gol Caracol hablamos con algunos exjugadores y técnicos nacionales, quienes nos dieron su concepto de lo que más les gusta de esta ‘tricolor’ juvenil.

Carlos Mario Hoyos, Mundialista con la Selección Colombia en Italia 1990; Andrés Orozco, campeón de la Copa América en 2001; Diego Barragán, quien fue preparador físico y asistente técnico en la Selección; y Nilton Bernal, quien como futbolista jugó en equipos como Millonarios y ahora es entrenador, fueron los personajes del fútbol de nuestro país quienes dieron su opinión de la Sub-20.

Los cuatro llegaron a una conclusión y es la “actitud”, la “pasión” y la “entrega” que muestra la Colombia juvenil que disputa en este momento el Sudamericano de la categoría, y que transmite emociones y emociones a los hinchas que han asistido al Pascual Guerrero (en la fase de grupos) y en El Campín (en el hexagonal final).

Publicidad

Acá los comentarios de Carlos Mario Hoyos, Andrés Orozco, Diego Barragán y Nilton Bernal:

Carlos Mario Hoyos

“Yo creo que lo de la selección en Bogotá ha sido mejor en lo futbolístico, ha mejorado en lo colectivo, en el juego, se ha sentido mucho mejor en Bogotá con la competencia. Creo que diferente a lo que vimos en Cali, se está viendo un equipo compacto, en bloque, a través de las sociedades y eso ha sido importante. Después totalmente de acuerdo con la actitud, las ganas, disposición de los chicos, para ir paso a paso y encontrando la clasificación y la posibilidad de estar en ser campeones o tener la posibilidad de ir al Mundial. Esas cosas han mostrado los muchachos, son ejemplo y es totalmente para destacar”.

Andrés Orozco

“Me parece que ha ido subiendo mucho su nivel, el profe ha encontrado en sus jugadores alternativas para encarar esta fase final, ha superado a sus rivales de buena manera, jugando bien, con entrega, con pasión, siendo un equipo de conjunto, muy serio desde atrás, siendo solido y agradando al público. Lo más importante es que lo acompañan los resultados, además que el primer objetivo es el cupo al Mundial, estamos bien representados y me animaría que en el Mundial haríamos un gran papel, aun sin estar clasificados, pero sé que estamos cerca, no creo que exista problema para lograr el objetivo”.

Publicidad

Diego Barragán

“Me gusta la selección, hoy está casi clasificada al Mundial. Ha tenido actitud, que eso no es negociable, tienen pasión y acompañados de un público que está apoyando. Lo que más me gusta es que seguramente clasificaremos al Mundial, las divisiones como la Sub-20 lo más importante es competir, y ahora lo hará en Indonesia, entonces todo esto sirve porque las menores no se gana títulos, no es el objetivo, porque lo más importante es que se formen como hombres y jugadores de Selección Colombia”.

Nilton Bernal

“Los primeros partidos vi una selección un poco confundida, sin tener claro los entornos en su campo y eso lo llevó a fallar mucho en las tomas de decisiones por eso creo que dependimos más de lo individual. A todos nos encantan los equipos que tienen entrega, pasión, esa actitud, carácter. Eso sí, no es solo meter y luchar, pero claro que eso resalta. De las causas que han hecho que es Selección tenga esa pasión ha sido el nivel de varios jugadores”.

Nilton Bernal dirigió a Jorge Cabezas en el Real Cartagena

“La inclusión de Jorge Cabezas en el equipo fue clave, porque él en su forma de jugar, por su biotipo, de mucha entrega, que conoce los movimientos del 9, sabe jugar por derecha, por izquierda, y sabe romper, moverse. Creo que se están encontrando buenos jugadores en Colombia, en la Selección y eso es bueno”.