"La Selección Colombia Sub-20 se ve unida, con carácter y buen fútbol; está para grandes cosas"

El 2023 empezó con grandes noticias para el fútbol de nuestro país, por cuenta de la Selección Colombia Sub-20. Con una enorme entrega, amor, dedicación, profesionalismo y exponiendo un juego interesante, logró la tan anhelada clasificación al Mundial, que se llevará a cabo en Indonesia, del 20 de mayo al 11 de junio.

Varios han sido los puntos altos en este equipo. Basta con ver los casos de Gustavo Puerta y Daniel Luna, quienes, por su alto nivel en lo que va del Sudamericano Sub-20, fueron contratados por Bayer Leverkusen (Alemania) y Mallorca (España), respectivamente, dando un buen salto en sus carreras deportivas.

Sin embargo, no solo en lo personal es importante, sino que también lleva al país a ilusionarse con hacer historia en la cita orbital. Recordemos que la mejor presentación de nuestro combinado patrio en este certamen se presentó en 2003, en el que se finalizó en la tercera posición, detrás de Brasil (campeón) y España (subcampeón).

Aquella Selección, dirigida por Reinaldo Rueda, disputó el máximo de partidos (siete), con cuatro victorias, dos empates y una derrota. Además, la diferencia fue de +5, tras 10 goles marcados y cinco en contra. En las 'semis', se cayó 0-1 contra 'la Roja' y, en la lucha por el tercer puesto, se le ganó 2-1 a Argentina.

En dicha presentación, que se sigue recordando, hubo varios futbolistas clave, entre ellos, Edixon Perea. El nacido en Cali, el 20 de abril de 1984, fue uno de los elegidos para la posición de delantero, junto con Erwin Carrillo, Jaime Alfonso Ruiz, Óscar Briceño y Víctor Montaño, cada uno dando su aporte.

Si nos enfocamos en lo hecho por Perea Valencia, se debe decir que disputó un total de 597 minutos en el Mundial e infló las redes en una oportunidad; fue en los octavos de final, en el triunfo 3-2 sobre Irlanda. Por eso, para analizar la labor de la actual Sub-20, en Gol Caracol hablamos con el extacante.

Festejos de la Selección Colombia Sub-20, luego de conseguir una victoria AFP

¿Qué análisis hace de esta Selección colombia Sub-20?

"Veo una Selección muy unida, avispada y jugando en equipo; futbolistas con buena actitud y ganas de salir adelante. Por ende, los chicos pudieron lograr el objetivo principal que era clasificar al Mundial. Infortunadamente, no se pudo ir por el título. Me ha gustado que el equipo ha tenido un compromiso grande con el país y está como para grandes cosas".

Mucho se habla de esa unión, compromiso y gara, pero en lo futbolístico, ¿Qué destaca?

"Futbolísticamente, se empezó con dudas. Sin embargo, me ha gustado que contra las selecciones grandes ha mostrado carácter, buen fútbol y un buen comportamiento de varios jugadores. Por ejemplo, lo del capitán Gustavo Puerta es bueno y, en general, los muchachos como Daniel Luna, Alexis Castillo Manyoma y las líneas en su totalidad, es interesante".

Como exdelantero, ¿Cuál es su opinión de dicha posición?

"Hubo que mejorar un poco la parte ofensiva porque no se encontraba un hombre con contundencia y le diera fluidez al ataque. Finalmente, apareció el chico Jorge Cabezas y lo ha hecho bien. Creo que se ha ido mejorando, de menos a más y con actitud, ganas y garra. Todo eso hizo que se ganaran el apoyo de la gente en Cali y Bogotá, en los partidos".

¿Qué pudo haber pasado con Ricardo Caraballo?

"Considero que entró en desconfianza desde el partido contra Brasil, cuando tuvo muchas ocasiones de gol, no pudo y lo llevó al desespero. Esa situación, a nosotros como delanteros, afecta. Igual, si bien no encontraba el gol, pivoteaba bien, hacía buenos movimientos, arrastraba marcas, pero al delantero se le mide por goles y él no tuvo esa fortuna".

¿Y qué decir de Jorge Cabezas?

"Entra el chico Cabezas y, desde el inicio, se le vieron ganas. Aprovechó la oportunidad y, además, encontró un poco más de carácter, actitud, movilidad, fuerza y lo acompañaron los goles; quizás, por eso, se ganó la posición. Yo pienso que en términos de movimientos y apoyo, Caraballo lo hizo bien, pero faltó el gol. Ahora, Cabezas está en todos los frentes".

¿Cuál es la importancia de participar en un Sub-20 para un jugador?

"Este torneo lo marca mucho a uno y te cambia la vida porque hay muchas razones que motivan: vestir la 'tricolor', estar en los pocos elegidos y mostrarte. Vienen muchos empresarios de clubes grandes del mundo y hay que aprovecharlo, tal y como lo hicieron Puerta y Luna. Gracias a su buena participación, tuvieron un reconocimiento y dieron un salto grande".

Como en su caso, que, sin lugar a dudas, "le cambió la vida", ¿Qué recuerdos tiene?

"Un Sudamericano Sub-20, te marca para bien o para mal. En mi caso fue bueno y tuve la oportunidad de que me vieran desde Francia; la experiencia fue linda. Hicimos una buena preparación durante un largo tiempo para llegar al Mundial y eso sirvió para firmar la mejor representación de esa categoría en nuestro fútbol colombiano, y me siento orgulloso".

Edixon Perea, exjugador de la Selección Colombia Sub-20 AFP

Hablando de eso, ¿Cuál es el paso a seguir, pensando ya en el Mundial?

"Ahora tienen con el director técnico Héctor Cárdenas, el reto de centrarse en intentar que los jugadores sigan con ritmo y tengan competencia en sus clubes. Eso será importante, ya que el Mundial está encima y es vital que tengan la opción de estar en cada uno de sus equipos para llegar de la mejor manera y así afrontar este torneo a un nivel competitivo".

¿Cuál similitud o diferencia encuentra entre la Sub-20 en la que usted estuvo y la actual?

"Le encuentro que éramos muy unidos, competitivos, cada que teníamos la oportunidad de entrar a la cancha dábamos la última gota de sudor por esta camiseta del país. Yo veo en esta selección que es un grupo muy unido, todos son obreros y que quieren siempre dar lo mejor para el beneficio de la selección como tal; eso da resultado y van paso a paso".

Desde su experiencia y vivencias, ¿Qué consejo le da a los muchachos?

"Van bien y la clasificación al Mundial es un paso importante en sus procesos como futbolistas, pero deben entender que hay que ir más allá, no hay que conformarse. Ahora es cuando empieza lo complicado y hay que sostenerse. Para ello, es necesario trabajar mucho más fuerte día a día para mejorar y ya estar a la altura de los más grandes de este deporte".