Mariano Antico, periodista argentino: "A la Selección Colombia la veo como un equipo muy díficil"

Este viernes en el Pascual Guerrero se disputará el duelo más importante de la primera fase del Sudamericano Sub-20, en el grupo A. La Selección Colombia y la de Argentina aplazaron su clasificación hasta la última jornada, y ahora entre ambos equipos tendrán que definir quien se queda con el cupo al hexagonal final, que se disputará en Bogotá.

Para este encuentro, los dirigidos por Héctor Cárdenas cuentan con la ventaja, pues de conseguir un empate en los 90 minutos, quien avanzaría serían los colombianos. No obstante, este miércoles la 'albiceleste' tuvo un despertar en el certamen, consiguió su primera victoria y llega con un envión anímico al compromiso.

Publicidad

En GolCaracol.com, hablamos con Mariano Antico, periodista de 'TyC Sports', quien se está encargando de cubrir los pasos de la selección dirigida por Javier Mascherano. Así las cosas en charla con nuestro portal analizó el presente de Argentina y el de Colombia.

"Argentina la vi con muchos errores defensivos, muchas imprecisiones en los primeros dos partidos, en los que recibió cinco goles. Es un equipo que le ha costado generar y ser vertical; ha tenido el control del balón, pero le cuesta ser incisivo en ataque", afirmó de entrada sobre la 'albiceleste'.

Y agregó con respecto al andar del equipo en el Sudamericano Sub-20, "contra Paraguay no lo mereció perder, tuvo chances de ganar, pero por los errores defensivos lo pagó caro; contra Brasil empezó con un gol en contra, también por errores propios, y además tuvo una chance de penalti que no pudo convertir y desde ahí los brasileños los superaron con claridad; por último me parece que contra Perú se valoró más el resultado que el juego por la necesidad que había.

Publicidad

También reveló que hay preocupación con respecto al nivel mostrado hasta el momento por el conjunto juvenil de los actuales campeones del mundo, "si preocupa el nivel mostrado, cuando tienes buenos jugadores y buen plantel, y no puedes plasmarlo en el campo de juego, eso genera preocupación. Vamos a ver si con el resultado frente a Perú esto cambie y el viernes, en un partido que saben que es decisivo, ahora sí depende de ellos".

Para concluir con respecto a Argentina, opinó sobre el timonel del equipo, "Javier Mascherano es un entrenador que hace más de un año lleva trabajando la Selección Sub-20, dirigió el torneo de l'alcudia, un torneo en Toulon, los juegos de ODESUR, más otro preparatorio en Montevideo. Es un trabajo que a veces se dificulta porque no tiene todos los jugadores que él consideraría, al igual que para realizar los microciclos muchas veces los clubes en Argentina no los ceden, por tal motivo se le complica en algunas ocasiones a los entrenadores de esta categoría. Lo veo como un entrenador que intenta darle su impronta, que intenta darle su característica, pero así como lo manifestó en estos partidos, no ha logrado que el equipo de lo que él considera".

Publicidad

Por otro lado, habló de la 'tricolor'. "a Colombia lo veo como un equipo muy duro que ha ido de menor a mayor. Le costó el primer tiempo contra Paraguay, contra Perú lo pudo dar vuelta, y contra Brasil lo jugó muy bien, así que va a ser un equipo muy difícil, que además juega con su público y eso también es algo a favor".

Y concluyó con respecto a los jugadores que le han llamado la atención de los dirigidos por Héctor Cárdenas. "vi muy bien a Miguel Monsalve en el primer partido, y ayer lo de Gustavo Puerta, que fue muy importante, que además es una baja supersensible para Colombia".