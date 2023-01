Mauricio Casierra: "En la Selección Colombia Sub-20 campeona en 2005 se tenía una gran amistad"

Colombia acogió un nuevo Sudamericano Sub-20 en el que espera revalidar lo hecho en el 2005 en el 'Eje Cafetero', en el que la selección juvenil liderada por el técnico Eduardo Lara salió con el rótulo de campeona.

Uno de aquellos integrantes fue Mauricio Casierra, quien compartió junto a Falcao García, Hugo Rodallega, Abel Aguilar, entre otros, la dicha de levantar un título con la casaca ‘tricolor’.

En Gol Caracol dialogamos con el exlateral izquierdo de aquel plantel, nos contó detalles inéditos de cómo era el grupo en aquella época, anécdotas y otras cosas más.

Casierra aseguró que el éxito de aquel combinado 'tricolor' fue la unión y el compañerismo que había entre jugadores y cuerpo técnico.

¿Cómo era el grupo de Colombia Sub-20 en el 2005 en lo humano y en lo futbolístico?

“Un excelente grupo en todo, en lo humano, en lo deportivo, porque había un buen compañerismo, había mucho respeto entre todos; especialmente en lo que decidía el cuerpo técnico junto al ‘profe’ Lara (Eduardo). Nos queríamos mucho, yo creo que más que compañeros teníamos una gran amistad entre todos, todo el grupo se quería, todos velaban por la salud del compañero; compartíamos mucho. Algo que nos sirvió bastante para lograr lo que se logró es que había una confianza enorme de parte del cuerpo técnico hacia nosotros, teníamos algo que por ahí no se ve en los grupos hoy en día, que todos los días después de cenar nos quedábamos charlando, jugando cartas, dominó, junto también con el cuerpo técnico. A veces sentíamos que no había cuerpo técnico, que éramos todos jugadores, que éramos todos compañeros al mismo nivel.

Y en lo deportivo, una gran camada de jugadores importantes en ese entonces, que después fue una gran base importante para lo que fue la selección mayor”.

¿Qué recuerdos tiene del cuerpo técnico liderado por Eduardo Lara, qué consejos le decían al plantel previo a cada juego?

“Más que consejos era la confianza que depositaban en nosotros de una manera muy, si se puede decir, muy mental, muy psicológica; nos hacían entender que, aunque eran cosas que nosotros sabíamos, pero ellos en su forma de hablar, de transmitirnos, profundizaban un poco más la alegría de todo un país, la alegría de la gente que iba ahí y nos demostraba ese cariño cada vez que jugábamos. Jugamos en Palogrande, en el Centenario y en el Hernán Ramírez Villegas, y la alegría de la gente siempre nos motivó para hacer lo que hicimos; el primer objetivo era ir al Mundial y en eso estábamos claros, sabíamos lo que queríamos hacer y si de pronto nos encontrábamos con un campeonato, pues bienvenido. Cuando logramos clasificar dijimos por qué no disputar el título y logramos conseguirlo".

De los jugadores del plantel, quién era el más serio y el que más molestaba…

“No sé si el más serio, pero sí el más tranquilo y siempre lo demostró; creo que todavía lo demuestra, que es un líder, un líder que piensa muy bien las cosas antes de decirlas que en ese entonces era Radamel (Falcao García), era un tipo muy callado, pero también transmitía ese profesionalismo; Abel Aguilar también un tipo muy serio, pues fue el capitán del Sudamericano y luego del Mundial. Y los que más molestábamos, porque me incluyó también, en su momento estábamos con Armero (Pablo), pero él no pudo ser parte del Sudamericano, y durante el torneo, digamos de alguna manera, los más alegres éramos Libis Arena, Freddy Guarín, Rodallega (Hugo); como siempre, que la alegría en los grupos los ponen los ‘morochitos’ (risas)”.

De los jugadores del plantel, quién veía usted como una figura a futuro…

“En el grupo de nosotros muchos, creería sin exagerar que el 80% de los jugadores de ese momento íbamos a llegar muy lejos y gracias a Dios no estaba equivocado, pero él que, si veía con un futuro, de pronto un poco más que los demás, a Camilo Zúñiga. Lastimosamente no se puede mantener en Europa por el tema de lesiones, él sufrió mucho con las rodillas, pero fue un jugador que llegó a estar en grandes equipos de allá y se pudo quedar por un buen tiempo”.

Y quién era la gran figura de ese tiempo, pero que lastimosamente se quedó en promesa…

“Creo que en eso estamos de acuerdo muchos, la gran figura que también pintaba para grandes cosas en su carrera y por supuesto a beneficio de la Selección era Libis Arena, el arquero que en ese momento ya estaba pedido por Lazio de Italia, porque tenía un futuro enorme, era un buen atajador y desafortunadamente quedó en promesa, algunos entrenadores y compañeros intentaron ayudarle para que siguiera jugando, pero desafortunadamente no pudo retomar su nivel; no pudo seguir jugando más a nivel profesional”.

¿Qué es lo más difícil de jugar un Sudamericano?

"En lo personal, estoy seguro que nunca fue difícil jugar con la Selección y jugar un Sudamericano porque fue mi sueño siempre representar a mi país; siempre fue un sueño estar en la Selección Colombia y más bien sí lo disfruté, adquirí una experiencia increíble y después lo pude aportar en el equipo donde logré jugar luego del Sudamericano y del Mundial”.

Cuando levantaron el trofeo de campeones del 2005, cómo fue esa celebración, qué se les pasó por la mente…

“Ser campeones con la Selección es algo muy maravilloso, fue una celebración que se extendió desde el Palogrande hasta el hotel, hasta el otro día. La verdad se disfrutó muchísimo, creo que hasta más de lo que permitió el cuerpo técnico. Yo creo que nos pasamos un poquito porque nos dieron unos límites en el hotel; pero bueno, fue una alegría enorme, una gran experiencia tener la copa en los brazos. Hoy en día uno ve las fotos y no sé si lo disfruto más que en aquel entonces”.

Alguna anécdota...

"Te puedo decir como anécdota que nosotros siempre jugábamos cartas y dominó y en una de esas estábamos jugando con el 'profe' Lara y Libis (Arenas) intentó hacerle trampa con una ficha y al 'profe' no le gustó y se enojó feísimo y lo trató de todo: le dijo 'este negro no sé qué', pero siempre con mucho respeto. Nosotros a veces no diferenciamos si éramos jugadores o cuerpo técnico, porque nos tratamos de una manera muy respetuosa y por igual".