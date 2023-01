Óscar Cortés, de huir de la violencia y pasar hambre, a ser figura de la Sub-20: esta es su historia

Violencia, grupos armados, pobreza, falta de oportunidades, poco apoyo, en fin, bajo esas duras condiciones creció Óscar Cortés, delantero y figura de la Selección Colombia Sub-20, quien brilla en el actual Sudamericano que se está disputando en nuestro país. Con sus goles, ha hecho vibrar a millones de personas, que gozan viéndolo en el terreno de juego, gracias a sus gambetas, potente remate de media distancia, velocidad y técnica. Sin embargo, pocos conocen lo que tuvo que vivir y los obstáculos que debió superar para poder estar donde se encuentra hoy en día.

Tumaco, Nariño, fue la tierra que vio nacer y crecer a este 'mago', como lo llaman sus allegados. Allí, como la mayoría de personas, encontró en el fútbol la 'salvación' para no caer en malos pasos y, por el contrario, "salir adelante", frase que el atacante siempre ha tenido en su mente desde que conoció una pelota y se convirtió en su principal aliada. Y es que, consciente de la complicada y dura situación que se vivía en su ambiente, levantó la cabeza, se trazó un objetivo y apoyado por su familia, fue por él: ser futbolista profesional, a punta de disciplina y trabajo fuerte.

Conseguirlo no era nada fácil, pero tampoco imposible, o sino que lo diga Emmanuel Cortés, de 20 años y primo hermano y mejor amigo de Óscar, quien habló con Gol Caracol y nos contó hasta el más mínimo detalle de lo que vivieron para que dicho sueño se cumpliera. De seguro, más de uno hubiera 'botado la toalla' y más por todo lo que pasaron, pero con berraquera, se sacó adelante y terminaron ganando el que podría decirse que, hasta el momento, ha sido 'el partido de sus vidas'. Esos mismos regates que realiza en la cancha, le sirvieron para hacerle el quite a lo malo.

¿Cómo nació el amor por el fútbol en Óscar?

"Somos del municipio de Tumaco, Nariño, pero vivimos a 30 minutos del puerto, en una vereda llamada Candelilla, Río Mira. Allí, el fútbol y el deporte han sido una manera de salir adelante y una de las maneras de esquivar a cualquier grupo armado o tipo de violencia. Entonces así es como nace el amor por el fútbol, en Óscar. En nuestras playas, canchas, polis, siempre los antepasados se la pasaban jugando, así que Óscar fue copiando eso y en toda cancha, lugar o espacio donde hubiera una pelota, él estaba, mirando a los demás, aprendiendo, jugando y creciendo".

Y ahí empezaron los 'primeros pasos' de su carrera...

"En Tumaco son pocos los recursos que llegan para apoyarnos, todo depende de la ayuda de nuestros padres, personas cercanas y los del pueblo que nos estiman. Es normal ver a nuestra familia madrugar a las 5:00 de la mañana, ir a las palmeras o ir a la finca a venderle el chocolate, el plátano, ya que esa es una manera de ellos de sacarnos adelante; entonces Óscar, al ver todo esto, inicia a dar sus pasos deportivos en nuestras playas, jugando fútbol en nuestras playas del río Mira y en las canchas de barrio. Quería aprovechar esos 'empujones' que le daban sus padres".

¿Desde ese momento ya se le veía el talento?

"Óscar era un chico que jugaba descalzo y siempre con su balón, a toda hora, en el río, dándole a la pelota y mostrando su potencial. Ahí, es cuando se enamora más del fútbol y llega a la escuela del profe Teo Preciado. En ese momento, Cortés no tenía guayos, ni zapatos para entrenar, pero no le importaba porque la idea de él era salir adelante y practicar su deporte por el que tanto amor estaba sintiendo. Justamente, bajo esa filosofía de vida, se gana su lugar en Candelilla Fútbol Club, consolidándose, tomando confianza y hasta jugando con personas más mayores que él".

Entonces nunca nada ni nadie ha sido impedimento para su sueño...

"En ese entonces era difícil salir de nuestro pueblo por la violencia y lo que nos rodeaba, pero eso no fue problema ni tropiezo para que Óscar se detuviera y no lograra lo que está logrando. Creo que siempre tuvo mentalidad ganadora, de luchar por lo que tanto deseaba. Fue ahí cuando lo miran de Llorente Fútbol Club y lo piden a préstamo porque era muy difícil del pueblo nuestro ir a competir a Tumaco, ya que no había apoyo ni transporte. Entonces el profe Larry Solís y Willington Angulo, lo ven y lo piden a préstamo para que haga parte de su equipo, de más nivel aún".

Óscar Cortés en acción de juego de Colombia vs Brasil - Foto: FCF

¿En qué momento da el salto mayor?

"Una vez se lo llevan, juegan torneos en Tumaco con nuestras veredas, Espriella, Pueblo Nuevo, Tangareal, Cajapí, en fin; es ahí donde Óscar fue tomando confianza y creciendo. Entonces llegan al pueblo los profesores Einer Angulo, Carlos Montero e Illón Calderón, se enamoran de Óscar, van y hablan con nuestros padres, que se lo quieren llevar a Cali y, a pesar de que estaba muy niño aún, mi familia cede y, en medio del temor, aceptan. Mis padres siempre decían que la prioridad era el estudio y por eso era difícil que dijeran que sí a la propuesta, pero lo terminaron haciendo".

¿Qué hicieron para convencerlos?

"Los 'profes' que le contaba, hablaron con nuestros familiares y se llegó a un acuerdo de que en Cali también iba a estudiar. Así que una vez aceptado todo, Óscar se va a Cali con otros compañeros y empieza su proceso en Tumaco Fútbol Club, donde la 'rompió'. De hecho, muchas personas siempre preguntaban por él, siendo goleador con 15 tantos. América, Fútbol Paz, Cali, Boca Juniors de Cali, entre otros, se acercaron porque estaban interesados, pero tanto Cortés como los profesores querían llevar un proceso de a poco, paso a paso y donde fuera creciendo como se debía".

Hasta que Millonarios los sedujo, me imagino...

"(Risas) Inició un torneo realizado en Cali, que se llama Las Américas, donde hay un scouting de Millonarios que se fija en Óscar y en general muchos empresarios, pero el del equipo 'embajador' fue la mejor opción y se lo llevan. Hace su proceso Sub-17, Sub-20 y, por su desempeño, disciplina y trabajo, no dura mucho en la Sub-20, y lo suben de una vez al equipo profesional, lo que estaba demostrando y confirmando que era un gran jugador y profesional. Y es ahí donde empieza ese proceso tan bonito, que ya te has dado cuenta que está viviendo y lo que falta es mucho aún".

¿Cómo es la preparación de él, en el día a día?

"En Millonarios tienen un plan de entrenamiento muy acorde, pero si fuera por Oscar, creo que en las 24 horas estaría metido en una cancha de fútbol (risas). Su alimentación es total, de un buen deportista. Siempre le ha gustado el gimnasio, las pesas y mantiene a tope. Su disciplina es la mejor, un chico bien centrado, que siempre ha querido estar al cien para que el día que se le presente la oportunidad, aprovecharla. Creo que por eso, ahora en la Selección Colombia Sub-20, lo está haciendo bien y gracias a Dios está brillando porque es un chico que se ha preparado".

Óscar Cortés celebra gol con la Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

Entrando en lo personal, ¿Cuál es la cualidad que más resalta de Óscar?

"Son varias, como la sencillez, humildad, honestidad y que es una persona muy responsable. Además, su disciplina y empatía con las demás personas".

¿Quién es el ídolo o referente de él?

"Cristiano Ronaldo, siempre ha dicho que es su ídolo, su referente, siempre lo ha admirado. De hecho, desde pequeño mira sus videos, tanto de Cristiano como de Ronaldinho; es un enamorado del fútbol de ambos".

¿Siempre tuvo claro que era el fútbol o en algún momento dudó?

"Siempre estuvo claro ese objetivo, el rumbo y el camino que era salir profesional, jugar en la Selección y llegar a las grandes ligas de Europa. Siempre lo tuvo claro y lo tuvo en mente. Nunca hubo algún momento donde dejó de insistir o de practicar o entrenar. Jamás. Siempre tuvo presente que él quería ser un gran futbolista profesional y se fortaleció en eso. Por eso, verlo donde está, es el mérito a tanto trabajo".

¿Cuál es el diferencial de Óscar?

"En lo personal, es que es una persona muy sencilla, humilde y tranquila. En lo deportivo, que siempre ha querido darlo todo, trabajar, con mucha constancia y disciplina y eso lo ha mantenido para estar donde está".

Óscar Cortés junto a Emmanuel Cortés, campeones

¿Qué cree que aún le falta por mejorar?

"Él es un jugador demasiado ofensivo, pero con muchos sacrificios cuando le toca. Ahora, en esto del fútbol, día a día, aprendemos algo nuevo, pero siempre la falencia que se ha tenido por ahí es que es poco en lo defensivo y le ha costado porque a veces no le gusta, pero cuando se trata de hacer sacrificios, lo hace y ahora se está notando más en la Selección Colombia. Pero sí, le falta un poco mejorar en su falta de agresividad y un poco en la recuperación, que como lo han visto, con el transcurso de los partidos se ha soltado y va en camino a mejorar eso".

¿Qué le ha dicho a Óscar, en medio de este gran Sudamericano, anotando goles y siendo figura?

"Que mantenga su humildad y sencillez, ser ese buen ser y esa gran persona. Además, que se lo disfrute, se lo goce, derroche ese talento y ese don que Dios le ha regalado, que es inmenso. Como siempre le hemos dicho: es 'el mago' y 'el mágico'. Hay que mantener los pies en la tierra y él está haciendo. Sé que este es un comienzo y se lo está gozando y disfrutando. Es un lindo momento y seguirá con este enorme proceso dando pasos de gigante".

Ahorita está en la Sub-20, pero ¿Qué han hablado del sueño de la Selección de Mayores?

"Por ahora, hemos conversado que está concentrado y disfrutando el momento en la Sub-20, que así como se dio lo de la Sub-20, con el poder de Dios y con el trabajo que se viene haciendo, sé que así se dará lo mismo de la Selección de Mayores. Estamos seguros de que en cualquier momento se presentará esa oportunidad, como se dio esta de la Sub-20. Por ahora, se está disfrutando el proceso y el Sudamericano con la selección Sub-20".

¿Dónde le gustaría ver a Óscar? ¿En qué liga o equipo del mundo?

"La Premier League es la mejor liga y me gustaría que llegara allá, pero soy hincha del Barcelona y me gustaría que llegara a la Liga de España y que jugara en el Barcelona (risas)".

Óscar Cortés junto a Emmanuel Cortés, en el Club Tumaco

Volviendo al tema de Tumaco, ¿Qué tiene esa tierra que saca jugadores de tan alta calidad?

"Nuestro entorno no es bueno porque estamos rodeados de violencia y grupos ilegales, entonces unos estudian, otros trabajan en palmeras, otros se meten a un grupo armado y unos cuantos se dedican al fútbol y ahí es donde surgen tantos jugadores. Vemos en dicho deporte la oportunidad de salir adelante o de distraemos para no caer en cosas malas. Estamos llenos de mucho talento y sumado al hambre y ganas de ver a nuestros padres con una mejor vida, impulsa a que lo des todo. Es una cuna del fútbol y nos seguimos preparando para cumplir ese gran sueño".

Ya hablamos de la violencia y demás, pero, ¿Cuál ha sido la dificultad personal que ha sufrido Óscar Cortés?

"Siempre tocaba hacer sacrificios, a veces pasar hambre, no tener esa cosa que uno siempre quiso tener, en fin. Eso fue una de las cosas que lo fortaleció mucho a Cortés. El pasar tanta hambre, tanta sed, tantos tropiezos en la vida, lo volvió fuerte. Y creo que es de mérito estar donde está. Algo difícil y duro, fue mirar a su madre hacer rifas, irse a trabajar y dejarlo solo en la casa. A veces Cortés antes de ir al entreno, iba a trabajar, a rebuscársela, a agarrar cacao, a hacer cosas, cualquier cosa en la finca para ganarse algo y poder llevar a casa y ayudar a su madre".

En lo personal, al ver este crecimiento de su amigo, ¿Qué siente?

"Orgullo y alegría. No hay palabras para explicar todo esto que está sucediendo. Con Óscar compartimos desde muy pequeños, siempre estuvimos juntos agarrados de la mano, compartimos casa hogar, cancha y ha sido difícil el proceso, así que es meritorio lo que está sucediendo, hasta dormíamos en la misma habitación, en el mismo camarote, nos quitamos el pan de la boca con tal de compartir con el otro, es satisfactorio. Cuando anotó los goles, se me salieron las lágrimas porque antes ni nos voletaban a ver y ahora vea. Me siento feliz y siempre recordamos lo vivido".

¿Cuál ha sido su mejor consejo para él, en medio de este proceso?

"Como siempre le he dicho, que disfrute este momento y que no se deje llevar por la prensa. Que mantenga siempre los pies en la tierra, con humildad y sencillez que siempre lo han caracterizado. Y que siga trabajando y que se siga esforzando, que esto recién comienza. Y que recuerde siempre que el justo no vive desamparado. Y que esto no me sorprende porque sé que a él le falta mucho por dar, le falta mucho talento por derrochar. Y que cosas grandes se vienen y que nunca se guarde nada y que siempre disfrute el momento".