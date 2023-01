Óscar Cortés y Alexis Castillo, los dos 'cracks' de la Selección Colombia que siguen los 'scouters'

La Selección Colombia Sub-20 ha dejado buenas sensaciones en el Sudamericano, puesto que diferentes jugadores se han destacado y han aprovechado esta 'ventana' para mostrar todo su talento. El fichaje de Gustavo Puerta al Bayer Leverkusen es un claro ejemplo de ello, sin embargo, Óscar Cortés y Alexis Castillo son las otras dos joyas que son seguidas de cerca por clubes del exterior.

En el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Miguel Cardona, representante de futbolistas, reveló que tanto Cortés y Castillo han llamado poderosamente la atención en el torneo continental.

Publicidad

A continuación las declaraciones de Miguel Cardona:

¿Tiene más jugadores de la selección Colombia Sub-20 bajo la lupa de los Scouting?

"Con nosotros están Oscar Cortés, jugador de Millonarios y Alexis Manyoma también".

¿Y por ellos qué ofertas hay?

"La verdad que hasta ahora sondeos nos han preguntado, pero que la verdad, el tema de esos jugadores, primero, estamos esperando que, si llega algo oficial, que se contacten con los respectivos clubes, porque a la larga ellos son los dueños de los jugadores, y en base a eso nos pueden comenzar a intermediar, si en el caso de ellos llega a haber una propuesta formal. La verdad que han llamado mucho la atención, preguntan, estamos acá en el Sudamericano, y pienso que hay más de 300 Scouts que han venido al torneo y de lo que uno ha visto, tienen comentarios positivos, así que también esperaríamos, a ver si hay cosas para ellos también".

¿Por Óscar Cortes quienes son los que más preguntan, europeos, MLS…?

"Están preguntando desde Europa, pero que es lo que está pasando con Cortés. Él es un jugador que la gente en este caso lo está viendo como extremo, pero Cortés es un jugador con posición natural en el interior, solamente que también sabe hacer la posición de extremo porque se mueve muy bien en el frente de ataque. Quizás la gente está viendo a Cortés, pero todavía no han visto el Cortés al 100%, es un jugador que la verdad que es demasiado completo, tanto físicamente como técnicamente, y estamos viendo a favor de estos temas. Entonces, ha llamado la atención, pero como digo, quizás Cortés es un jugador que llegó después al proceso y los reportes quizás comenzaron desde el torneo pasado, entonces puede que ahora no haya un interés o no, puede que para junio lo haya en este caso, y obviamente esperando que al club le llegue alguna propuesta como debe ser a nivel oficial".

Publicidad

¿Es verdad que Milan ha preguntado por Alexis Manyoma?

"En el tema de Castillo es uno de los jugadores que creo que más proceso tiene con esta selección, creo que lo llevan haciendo seguimientos, y pienso que eso es lo que se está en este momento estamos esperando, porque muchas veces pueden preguntar, pero si no llega un documento formal al club, o en el caso hacia nosotros para llevarlo al club, pues la verdad son especulaciones, hasta que no haya algo formal. Aquí han llegado cosas que en algún momento no han cumplido las expectativas, pero no lo que quieren, no han cumplido las expectativas del club, entonces si el club decide colocarse de acuerdo en algún momento, pues se terminará siendo algo"

*Sobre cómo los scouters se fijan en los futbolistas

"A ver, cada club tiene su perfil de jugador, de acuerdo a las características o estilo de juego que tiene cada club. En este caso hay clubes que tienen más el tema físico, hay otros que miran más el tema mental. Les voy a ser sincero, hoy en día el tema mental es demasiado importante, cómo el jugador se responde de una frustración o cómo se levanta en estos casos. Haré ejemplos de jugadores que por lo menos tienen un resultado en contra o cometen una falta, como el penal, que terminan en un gol, entonces cómo se levantan esos jugadores de ahí, eso lo miran también demasiado. Esto se usa como un transporte, y a través de eso va generando, que se vaya inclinando hacia un jugador a la hora de ir por él, tratar de responder, para unirlo a cada club. Todo eso va a depender de cada club, qué es lo que está buscando en el físico, técnico y mental de cada deportista".