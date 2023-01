¿Qué hay de los campeones con la Selección Colombia del Sudamericano Sub-20 2005?

Acá le contamos la actualidad de los futbolistas colombianos que conquistaron el Sudamericano Sub-20 2005 que se jugó en Armenia, Pereira y Manizales. Eduardo Lara lideró a la 'tricolor' a su segunda conquista en este certamen juvenil:

Arqueros:

Libis Arenas: Este guardavallas nacido en Istmina (Chocó) celebrará su cumpleaños número 36 el próximo 12 de mayo. Actualmente está sin equipo. Tuvo una carrera promisoria, pues vistió la camiseta de equipos como Lazio y Peñarol, pero nunca cumplió las expectativas. Su último título lo ganó con Santa Fe, en el finalización del 2014.

Carlos Abella : Este exarquero nacido en Pitalito (36 años) dirigió al Huila en el 2021, pero actualmente no está al mando de ningún club. Tapó en Envigado, Nacional, pero le dedicó la mayor parte de su carrera a los 'opitas'.

Defensas:

Cristian Zapata: Tras jugar en el exterior, en clubes de la talla del Milan y Villarreal, fue fichado por Atlético Nacional. Jugó dos Mundiales y fue referente por muchos años de la Selección Colombia.

Carlos Valdés: Se retiró del fútbol profesional y se dedicó al periodismo. Jugó el Mundial del 2014, tuvo un buen paso por Santa Fe y San Lorenzo, de Argentina.

Juan Camilo Zúñiga: desarrolló una excelente carrera en el fútbol italiano. Ídolo de Nacional y estrella en el Nápoles. También tuvo un paso por el Watford, de Inglaterra.

Mauricio Casierra: Sigue jugando al fútbol en Estados Unidos. Jugó en cinco clubes colombianos y en cuatro argentinos: Estudiantes, Belgrano, Sarmiento de Junín y San Martín.

Gabriel Castro: Juega en el Parrillas One de la Liga de Ascenso de Honduras. Vistió la camiseta del DIM, Pumas y Bajo Cauca, antes de irse al balompié hondureño.

Harrison Morales

Volantes:

Edwin Valencia: Se retiró en Atlético Nacional, club con el cual supo brillar. Tuvo un largo paso en el fútbol brasileño, en clubes como Fluminense y Santos. Jugó la Copa América del 2015.

Harrison Otálvaro: Actualmente no tiene club. Jugó en varios equipos colombianos como Millonarios y Nacional. También llevó su fútbol al exterior: Dinamo de Kiev (Ucrania), Huracán (Argentina), León de Huánuco (Perú) y Al-Shamal (Catar).

Abel Aguilar: Emblema de la Selección Colombia que hizo historia en Brasil. Se retiró en el 2019, en el Unión Magdalena. Jugó en Italia, Español, Portugal y Francia.

Christian Marrugo: fue fichado por Independiente Santa Fe, tras un capítulo en Medellín.

Freddy Guarín: Después de brillar en el 'viejo continente' y en China, volvió a Millonarios, donde disputó 7 encuentros antes de retirarse, envuelto en varias polémicas. Jugó el Mundial de Brasil 2014.

Juan Carlos Toja: nunca cumplió sus expectativas, se retiró en 2013. Después del Sudamericano vistió la camiseta de River Plate: jugó tres partidos y anotó un gol. Tuvo otras experiencias en el extranjero: Dallas y New England Revolution (Estados Unidos), Steaua Bucarest (Rumania) y Aris Salónica (Grecia).

Sebastián Hernández: jugador del Atlético Huila. Pasó por Medellín, Once Caldas, Junior, entre otros.

Delanteros:

Falcao García: el jugador más destacado de esta generación. Máximo goleador de la Selección Colombia, jugó el Mundial de Rusia 2018 y tres Copas América. Vistió camisetas históricas como las del: Porto, Atlético Madrid, Manchester United y Chelsea. Actualmente en el Rayo.

Hugo Rodallega: Este año volverá a la liga local. Fue fichado por Santa Fe.

Dayro Moreno: Destacada carrera, pero hubiera podido llegar más lejos con mayor disciplina. Volvió al club de 'sus amores', el Once Caldas.

Wason Rentería: notable delantero chocoano retirado. Jugó en Brasil, Francia, Portugal y Argentina. Ganó la Copa Libertadores 2006 con Internacional.

Oscar Briceño: exdelantero que se retiró en Deportivo Pasto; ganó una liga con el Tolima.