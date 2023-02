"Se dicen muchas barbaridades de muchachos como Ricardo Caraballo, de la Colombia Sub-20"

En las últimas horas se siguen sintiendo repercusiones tras la derrota 1-0 de la Selección Colombia Sub-20 frente a Uruguay, en el estadio El Campín, en la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano, que concede cuatro cupos al Mundial de Indonesia y tres, a los Juegos Panamericanos de Chile. La caída del seleccionado que dirige Héctor Cárdenas cayó como un 'baldado de agua fría' y las críticas no se han hecho esperar para hombres como el arquero Luis Marquines y el delantero Ricardo Caraballo.

Este miércoles, el que entregó su concepto del tema fue Norberto Peluffo, técnico invitado a las transmisiones del Gol Caracol, y quien pidió mesura a la hora de establecer juicios para jugadores juveniles, que están terminando su fase formativa en el mundo del fútbol.

“En el caso de Caraballo, no podemos salir a decir que no sirve, fue el goleador del Sudamericano Sub-15 con siete goles, es un muchacho que no le ha ido bien en la selección, pero no podemos decir eso, son barbaridades lo que se dicen a estos jóvenes. Le tocó un torneo sudamericano y no le está yendo bien, pero si hizo goles en el Sub-15 algo debe tener. Además, la Selección perdió a un jugador como Jho Jáder Durán, que ya está hecho, pero no podemos decir que no es, tampoco”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Norberto Peluffo:

*Su apoyo al arquero Luis Marquines

“A los arqueros les pasa eso, todos ellos dicen que ‘lo que nos falta por equivocarnos’. En este Sudamericano han pasado varios goles parecidos, los arqueros de Argentina, o el de ayer de Marquines. Pero me parece que son guardametas que en general han mostrado buenas condiciones, buena talla, yo a Marquines no lo he visto mucho, salvo ahora, y pues sé que ha tapado alguno con Nacional, pero tengo las mejores referencias de él, de su parte formativa, me hablan bien. Pasa eso, se equivoca, todos los arqueros lo han vivido, hasta los famosos”.

*El nivel de Gustavo Puerta, quien aprovechó el Sudamericano Sub-20

“Lo de Puerta por lo que mostró, apareció en este Sudamericano, he visto que nadie antes lo había visto, pero yo tampoco nunca escuché hablar a nadie de él, y ya lleva jugando 40 partidos de la Primea B. Parece que todos estábamos ciegos, yo creo que fue que se destapó en un torneo internacional, pero es un jugador con mucha condición, que juega de ‘6’, de ‘8’, o termina de asistidor”.

*La falta de gol en la Selección Colombia

“Yo diría que falta el gol, pero en el partido del martesr no es que el numero ‘9’, tanto Caraballo, como Zuleta, tuvieran cuatro o cinco opciones de gol y las botaron. Ahí es que tampoco es que le llega la pelota, a excepción contra Brasil que Caraballo tuvo las chances”.

*Lo que le ha gustado de la ‘tricolor’

“Lo que más me ha gustado primero en la parte colectiva fue el partido contra Brasil, fue un muy buen partido, bien jugado en todos los aspectos, siempre un grupo muy compacto, en el momento que tenía que defender reduciendo espacios, bien dinámico, agresivo para recuperar la pelota y jugando mano a mano a Brasil y por muchos momentos siendo superior a ese rival. Para mí mereció ganar”.