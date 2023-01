Sebastián Hernández: "La Selección Colombia Sub-20 debe mostrar todo su potencial contra Brasil"

Este miércoles, la Selección Colombia Sub-20 se medirá contra el combinado de Brasil, por la cuarta jornada del Sudamericano que se realiza en nuestro país. Gol Caracol contactó a Sebastián Hernández, jugador campeón del Sudamericano de esta categoría en 2005, quien reveló detalles de dicho título y habló sobre el desempeño de 'la tricolor' en el presente torneo continental.

Hace 18 años, Colombia se vistió de fiesta luego del titulo conseguido por los 'cafeteros' en el Sudamericano Sub-20. Una equipo plagado de talentos como Hugo Rodallega, Falcao García, Libis Arenas y Abel Aguilar, entre otros. Sin embargo, un joven aportó en forma especial ingresando desde el banquillo: ese fue Sebastián Hernández.

El ahora experimentado jugador, que milita y es uno de los referentes del Atlético Huila recordó con cariño dicho campeonato y hasta se midió a dar un balance del debut del actual combinado Sub-20 en el Sudamericano.

¿Cuál fue la mayor virtud dentro del campo de juego de aquella Selección Sub-20 campeona?

"A nivel del juego, se armó un equipo con muy buenas individualidades, pero aquí la virtud es del entrenador que supo encajar las diferentes características de los jugadores, cada quien venía con una idea de juego de sus clubes, y con algo mecanizado y en poco tiempo se pudo lograr una idea de juego que agradaba la gente, que el hincha de la selección que iba al estadio saliera contento por qué la selección en ese momento daba un buen espectáculo y bueno, fuera de eso también se lograban unos buenos resultados".

¿En cuál partido, el equipo sintió que podía ser campeón?

"Considero que a nivel Sudamérica todos los partidos son bravos y sin duda que Brasil y Argentina, pero nosotros en ese torneo después de que siguió la fase final y en ese primer juego nos enfrentamos contra Chile, un Chile que jugaba bastante bien y fue en ese partido en Armenia que dijimos 'estamos para grandes cosas'. Me acuerdo que en dos oportunidades estuvimos con el marcador abajo, Chile comenzó ganando, nosotros le empatamos, después 2 - 1 y me acuerdo mucho que faltando 30 minutos yo estaba en el banco y el profe me llama. Íbamos perdiendo creo que 3 -2, pero sobre el final pudimos remontar 4-3. Fue un partido a muerte con los chilenos, dentro de la cancha era una final. Nos dimos cuenta de la selección que teníamos".

¿De esa selección, con cual jugador usted se siente orgulloso de haber compartido en cancha en ese Sudamericano?

"Varios que me parecieron a mi que sobresalían y marcaban muchísima diferencia por su talento: Camilo Zúñiga y Harrison Otálvaro, creo que yo diría son jugadores para estar en Europa y marcaban muchísima diferencia, no solamente en el equipo de nosotros sino en el torneo. Me siento orgulloso de compartir con Falcao García por el ser humano que es, por lo gran deportista, por cómo supo llevar su carrera".

¿Cuál fue el jugador con el que más compartió en esa Selección Sub-20?

"Éramos un grupo muy unido, diariamente nos reuníamos y bueno después de los almuerzos, en las tardes éramos de reunirnos todos y eran reuniones que duraban una o dos horas y éramos todos, riéndonos, compartiendo una selección muy unida. Obviamente en esos grupos grandes de 20 o 25 jugadores uno va tener compañeros con los que de pronto afina más, con los que has coincidido mas, yo conocí a Harrison Otálvaro desde el sub-17, en muchas concentraciones, muchos años con él, concentrando juntos sub-17, sub-20 y siempre mantenemos esa relación. Hoy en día seguimos conversando, en Once Caldas coincidimos hace año y medio. Fue un amigo y gran compañero, y la admiración que le tenia por su talento y juego".

Pasemos al actual Sudamericano Sub-20. ¿Qué decir de la Selección Colombia actual?

"Siempre el primer partido es difícil, en muchos aspectos sobre todo el emocional. Muchos jugadores jóvenes y eso pasa, como Argentina en el mundial contra Arabia Saudita y con jugadores de tanta experiencia, ahora qué vamos a decir de categorías menores donde el jugador enfrenta muchas emociones encontradas. El primer tiempo les costó mucho en ese sentido y más con un gol en contra tan temprano. Luchar contra esas adversidades en el primer partido, con la gente de local, no es fácil. A mitad de tiempo el equipo supo recomponerse con los cambios. Y el segundo partido se consiguió el resultado, y ahora se espera que sigan creciendo en un partido duro como siempre lo es Brasil".

¿Un jugador que le llamó la atención de la actual Selección Colombia Sub-20?

"Ese defensa central por derecha, Daniel Pedrozo. Jugador tan bueno, con buen pie y excelentes características. Hace rato no veía un jugador así y que esta para una selección mayor próximamente. Debemos ilusionarnos con esta selección y que puedan seguir mostrando todo ese potencial, se hagan fuertes de local y le den una alegría a los hinchas".