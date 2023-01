Selección Colombia Sub-20 vs. Uruguay, EN VIVO este martes en Gol Caracol y www.golcaracol.com

Empieza lo bueno en el Sudamericano Sub-20. Atrás quedó la fase de grupos, la cual fue superada de muy buena manera por parte de la Selección Colombia Sub-20, clasificando segunda, y ahora es momento de pensar y enfocarse en lo que se viene que es el hexagonal final, donde solo los cuatro primeros lograrán el objetivo principal: clasificar al Mundial.

En esta oportunidad, el rival de la primera fecha es la complicada Uruguay, que viene invicta, producto de tres victoria y un empate, y una diferencia de gol de +9. Por eso, para que no se pierda nada de este partidazo, recuerde que lo podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Caracol Televisión, al mejor estilo de Gol Caracol, y en www.golcaracol.com.

Para esta nueva parte del certamen, ya no se seguirá jugando en Cali, sino que Bogotá será la sede, justamente El Campín va a albergar la primera salida de 'la tricolor', en esta fase definitiva. Serán prácticamente cinco finales; razón por la que no guardarse nada y dar lo mejor desde el pitazo final será fundamental de cara a las aspiraciones del equipo.

Y las noticias que llegan son más que alentadoras, invitando a ilusionarse, ya que el capitán, referente, pilar en la mitad de la cancha y nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, Gustavo Puerta, regresa al once titular. Recordemos que en el anterior compromiso (victoria 1-0 sobre Argentina) no pudo estar por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible.

Así las cosas, el director técnico Héctor Cárdenas podrá contar con lo mejor de su nómina y sí es que es necesario porque 'los charrúas' pintan como uno de los favoritos a hacerse con el título. El fútbol que han expuesto en lo que va del torneo ha deleitado y llamado la atención de muchos. No es casualidad que, en cuatro partidos, haya anotado 11 goles.

Se viene un partidazo, de eso no hay duda alguna. Condimentos tiene de sobra, como buenos jugadores, dos selecciones en un alto nivel, ambas invictas y, como ha sucedido, el apoyo de la hinchada colombiana que, se espera, sea buena y las gradas se llenen para que se sienta esa voz de aliento a la Selección Colombia Sub-20, que quiere hacer historia.

