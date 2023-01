Sudamericano Sub-20: alineación titular confirmada de la Selección Colombia Sub-20 vs. Uruguay

Atrás quedó la fase de grupos; ahora, es momento de enfocarse en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Allí, Venezuela, Paraguay, Brasil y Ecuador ya vieron acción a primera hora. Por eso, es momento de que la Selección Colombia Sub-20 salte a la cancha. En esta oportunidad, el rival de turno será la complicada y aguerrida, Uruguay, que ha dejado buenas sensaciones.

Así las cosas, no guardarse nada y dar lo mejor es fundamental. Entendiendo eso, el director técnico Héctor Cárdenas se la jugó por lo mejor que tiene en su nómina, empezando por el regreso de su capitán y pieza clave, Gustavo Puerta, quien no pudo estar en la pasada jornada frente a Argentina, debido a que había acumulado tarjetas amarillas y le impidió estar en cancha.

Eso sí, no todo es 'color de rosa'. En esta oportunidad, Daniel Luna no podrá estar desde el pitazo incial, ya que, al confirmarse su traspaso a Mallorca, debió viajar a España de última hora. En esa posición estará Alexis Manyoma, con la número '10'. Pero no es la única variante: el central Daniel Pedrozo no será titular y, en su lugar, estará Fernando Álvarez, en la defensa.

Celebración de la Selección Colombia Sub-20, tras un gol en el Sudamericano AFP

Alineación titular confirmada de la Selección Colombia Sub-20 vs. Uruguay, en el Sudamericano Sub-20

Luis Marquines; Edier Ocampo, Fernando Álvarez, Kevin Mantilla, Andrés Salazar; Juan Castilla, Gustavo Puerta, Jhon Vélez; Óscar Cortés, Alexis Manyoma y Ricardo Caraballo.

Formación de la Selección Colombia Sub 20 para enfrentar a Uruguay en el @CONMEBOL Sub 20 2023#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/7OwUGJbtmN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 31, 2023