Sudamericano Sub-20: Brasil sufrió, pero venció 2-0 a Paraguay y clasificó al Mundial de Indonesia

Este lunes 6 de febrero se disputó la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Y uno de los partidos que se realizó fue el de Paraguay vs. Brasil, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde la 'canarinha' se impuso por 2-0.

Por supuesto, el equipo paraguayo salió desde el primer minuto proponiendo porque tenía la necesidad de sumar para mantenerse con opciones de clasificar al Mundial de Indonesia. Pero Brasil supo aguantar y en el minuto 10 llegó el primer gol, tras un centro de Patryck, que conectó Giavone con la cabeza.

El ‘golpe’ hizo que los dirigidos por Aldo Bobadilla dejaran más espacios, pero Brasil no supo concretar y su rival le generó varias ocasiones que inquietaron al arquero Mycael, sobre todo, en los minutos finales de la primera parte.

Para el segundo tiempo, Paraguay siguió insistiendo y tuvo varias ocasiones para igualar el partido, sin embargo, la falta de precisión terminó condenando al equipo ‘guaraní’. Entretanto, Brasil supo sufrir y en el minuto 80 amplió la ventaja con un gol de cabeza de Ronald.

Al final, la ‘canarinha’ administró el resultado para quedarse con otros tres puntos, situarse en el primer lugar del hexagonal final y asegurar su clasificación al Mundial de Indonesia a falta de dos jornadas para la conclusión del hexagonal del torneo juvenil.

Vale recordar que en el primer partido de esta jornada, que se disputó en el Estadio Metropolitano de Techo, entre Venezuela y Uruguay. Y allí el equipo uruguayo goleó por marcador de 1-4 para asegurar su presencia en la próxima cita mundialista de la categoría que se disputará del 20 de mayo al 11 de junio.

Celebración de Álvaro Rodríguez, tras su gol Uruguay vs Venezuela AFP

Por otro lado, Colombia y Ecuador cerrarán esta jornada desde las 8:00 p. m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Y los dirigidos por Héctor Cárdenas buscarán una nueva victoria para encarrilar su clasificación al Mundial de Indonesia.

