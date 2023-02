Sudamericano Sub-20: Gustavo Puerta habló del penalti que falló con la Selección Colombia vs Brasil

El pasado jueves 9 de febrero fue una jornada clave para la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20. El empate 1-1, entre Ecuador y Venezuela, permitió que nos aseguráramos un cupo al Mundial de Indonesia. Además, por poco, se mete en la pelea por el título, pero al haber igualado 0-0 con Brasil, donde Gustavo Puerta falló un penalti, ya no será posible.

Justamente, sobre esta infortunada acción, que le puede suceder a cualquiera, habló el capitán. Después del encuentro y lejos de evitar el tema, 'puso la cara' y explicó lo que sucedió en ese momento. El volante de la 'tricolor' se la jugó hacia el palo derecho del arquero y Kaique Pereira Azarias le adivinó su ejecución, quedándose con el balón en sus manos.

"Ningún jugador quiere errar un penalti e infortunadamente me tocó a mí, pero toca seguir trabajando y pasar la página. Fue una responsabilidad enorme, por eso soy el capitán y tomé la decisión de cobrarlo, pero después de fallar, también hay que decir que seguí mentalmente fuerte y cerramos bien el partido", expresó de entrada el número '8' 'cafetero'.

Pero no fue del único tema que habló. Allí, también se refirió a la expulsión de Jhojan Torres, que dejó con 10 hombres al conjunto nacional. "Fue un partido muy importante y después de la tarjeta roja , se vio todo el carácter y responsabilidad de cada uno de nuestros compañeros. Cerramos bien el partido", explicó, haciendo un breve análisis del remate del juego.

Por último y no menos importante, Gustavo Puerta no ocultó su felicidad por haber conseguido dos de los tres objetivos que se habían planteado justo antes de que iniciara el Sudamericano Sub-20. "Fue algo muy importante para cada uno de los miembros de esta selección y volver a un Mundial es algo esencial no solo para nosotros, sino para el país", sentenció.

Gustavo Puerta, capitán de la Selección Colombia vs Brasil, en el Sudamericano Sub-20 AFP

Cabe resaltar que el cupo a la cita orbital se consiguió, la clasificación a los Juegos Panamericanos también, teniendo en cuenta que van los tres primeros del hexagonal final y ya nadie lo puede desbancar del tercer lugar (Venezuela, Paraguay o Ecuador), y solo quedó pendiente haberse coronado campeón en casa, lugar que será para Brasil o Uruguay.

El Mundial, en esta oportunidad, tendrá Indonesia como sede y se desarrollará del 20 de mayo al 11 de junio. Hasta ahora, Brasil, Colombia, Eslovaquia, Estados Unidos, Fiyi, Francia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Inglaterra, Israel, Italia, Nueva Zelanda, República Dominica y Uruguay son las selecciones clasificadas a esta edición del campeonato.